«ИГИЛ тоже считает, что занимается просвещением»: сенатор Климов ответил на критику поправок о просветительской деятельности

Сенатор Андрей Климов, один из авторов законопроекта о запрете на просветительскую деятельность без разрешения властей, заявил, что следит за реакцией ученых на инициативу регулировать сферу образования, но добавил, что не всю их критику считает справедливыми.

В беседе с «Коммерсантом» Климов выразил мнение, что «Научное сообщество — штука очень широкая» и обосновал необходимость принятия поправок в закон об образовании тем, что в ИГ (террористическая организация, признана в России запрещенной — ред.) «тоже считают, что занимаются просвещением».

«Концепция на самом деле очень простая — ввести определение просветительской деятельности. И дать возможность правительству ее регулировать. Каким будет это регулирование — это отдельная большая тема», — признал он. Климов уверил, что в «ИГИЛ», есть много структур, которые ведут деятельность «в похожем формате», но их не внесли в список запрещенных.

«Они тоже считают, что занимаются просвещением, и мы не можем это останавливать прямыми четкими, прозрачными способами», — высказался автор поправок.

Сенатор уверил, что, по имеющейся у него информации, негативная реакция на законопроект «нагоняется точно не из России».

Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» депутаты 23 декабря приняли в первом чтении 23 декабря. Законопроект позволит правительству определять «порядок и условия ведения просветительской деятельности, формы контроля за ней».

В Общественной палате высказались резко против изменений — там заявили, что в проекте крайне размыто определение «просветительской деятельности» и под эту деятельность подпадают любые сайты, YouTube-каналы, подкасты и лекции в школах.

Авторы документа предложили наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и уделить особое внимание сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями.