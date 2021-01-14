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№ 2 от 13 января 2021

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«Наша задача — „зеленые зоны“»: на Сахалине привитым будут выдавать бейджи, которые позволят не носить маски

Общество16

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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал сахалинцев и жителей Курильских островов принять участие в массовой вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По его словам, все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи — они будут давать право не носить маски в общественных местах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Эта вакцина себя отлично зарекомендовала. Практика показывает, что она дает высокую степень защиты», — уверил Лимаренко. По его словам, чтобы выйти из кризиса, необходимо получить коллективный иммунитет. «Поэтому в течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области.

Наша задача — создать так называемые „зеленые зоны“ 

в магазинах, на предприятиях, в школах, спортивных учреждениях. Где весь коллектив будет полностью провакцинирован», — отметил глава региона.

Массовая вакцинация от COVID-19 на Сахалине, по планам властей, начнется в субботу, 16 января, когда в островной регион прибудет «более девяти тыс. доз» препарата «Спутник V». Лимаренко добавил, что вакцину направят во все островные муниципалитеты. По планам властей, в область каждый месяц будет поступать 20 тыс. доз российской вакцины.

Власти уверяют, что записаться на прививку могут все желающие в любом из районов области — для этого нужно оформить талон на портале Госуслуги в разделе «Запись на прием к врачу».

В Сахалинской области за все время пандемии, согласно официальным данным, зарегистрировали 17 862 случаев заражения COVID-19, за последний день в регионе коронавирус выявили у 131 человека. Всего с начала пандемии, по данным властей, в регионе скончались 20 пациентов с коронавирусом.

Теги:
медицинские маски, вакцина, сахалин, ng, коронавирус
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