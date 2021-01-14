Папа Римский Франциск и ушедший на покой Бенедикт XVI сделали прививки от коронавируса 

Папа Римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI, ушедший на покой, сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщает Vatican News.

Почетному Папе Бенедикту 93 года, Папе Франциску — 84. Несколько дней назад последний назвал вакцинацию «этическим действием». Он подчеркнул, что не следует играть ни со своим здоровьем, ни со своей жизнью, ни жизнью других людей.

Vatican News не уточняет, каким именно препаратом привились понтифики, однако ранее издание аргентинское издание La Nacion сообщало со ссылкой на источники, что обоим поставят вакцину от BioNTech / Pfizer.

Ранее прививку от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг — 99-летний принц Филипп. В стране прививки делают в первую очередь пожилым людям. Также вакцину от COVID-19 получил 78-летний избранный президент США Джо Байден.