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№ 2 от 13 января 2021Читать номер
Папа Римский Франциск и ушедший на покой Бенедикт XVI сделали прививки от коронавируса
Папа Римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI, ушедший на покой, сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщает Vatican News.
Почетному Папе Бенедикту 93 года, Папе Франциску — 84. Несколько дней назад последний назвал вакцинацию «этическим действием». Он подчеркнул, что не следует играть ни со своим здоровьем, ни со своей жизнью, ни жизнью других людей.
Vatican News не уточняет, каким именно препаратом привились понтифики, однако ранее издание аргентинское издание La Nacion сообщало со ссылкой на источники, что обоим поставят вакцину от BioNTech / Pfizer.
Ранее прививку от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг — 99-летний принц Филипп. В стране прививки делают в первую очередь пожилым людям. Также вакцину от COVID-19 получил 78-летний избранный президент США Джо Байден.
Теги:sn, вакцины, папа римский, коронавирус
Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию обвинили в участии в штурме Капитолия
Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявили обвинения за участие в штурме Капитолия. Об этом пишет издание The New York Times.
Келлера идентифицировали по видеозаписи, опубликованной журналистом консервативного медиа Townhall. Издание отмечает, что спортсмен мало что сделал, чтобы его не узнали — он вошел в Капитолий в куртке команды США и оказался одним из самых высоких людей, присутствовавших там. Его опознали некоторые товарищи по команде.
Келлер дважды становился чемпионов Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На этой же дистанции он завоевывал серебро.
Тысячи сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти в ответ ввели в Вашингтон спецназ ФБР и Нацгвардию из соседних штатов, в течение нескольких часов им удалось зачистить здание.