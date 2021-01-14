Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Стрим «Новой»

Раскол в США. Последствия для России и мира

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 2 от 13 января 2021

Читать номер

Папа Римский Франциск и ушедший на покой Бенедикт XVI сделали прививки от коронавируса 

Общество37

37
 

Папа Римский Франциск и его предшественник Бенедикт XVI, ушедший на покой, сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщает Vatican News.

Почетному Папе Бенедикту 93 года, Папе Франциску — 84. Несколько дней назад последний назвал вакцинацию «этическим действием». Он подчеркнул, что не следует играть ни со своим здоровьем, ни со своей жизнью, ни жизнью других людей.

Vatican News не уточняет, каким именно препаратом привились понтифики, однако ранее издание аргентинское издание La Nacion сообщало со ссылкой на источники, что обоим поставят вакцину от BioNTech / Pfizer.

Ранее прививку от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг — 99-летний принц Филипп. В стране прививки делают в первую очередь пожилым людям. Также вакцину от COVID-19 получил 78-летний избранный президент США Джо Байден.

Теги:
sn, вакцины, папа римский, коронавирус

Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию обвинили в участии в штурме Капитолия

Общество190

190
 

Двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру предъявили обвинения за участие в штурме Капитолия. Об этом пишет издание The New York Times. 

Келлера идентифицировали по видеозаписи, опубликованной журналистом консервативного медиа Townhall. Издание отмечает, что спортсмен мало что сделал, чтобы его не узнали — он вошел в Капитолий в куртке команды США и оказался одним из самых высоких людей, присутствовавших там. Его опознали некоторые товарищи по команде.

Келлер дважды становился чемпионов Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем. На этой же дистанции он завоевывал серебро.

Тысячи сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти в ответ ввели в Вашингтон спецназ ФБР и Нацгвардию из соседних штатов, в течение нескольких часов им удалось зачистить здание.

Теги:
сша, капитолий, em
Больше интересного в вашей ленте
Родители вернулись из Абхазии и привезли 100 кг мандаринов. Я очень удивился, узнав сколько они там стоят (январь 2021…
Вы будете видеть меньше такого
Тест: вы в высшей степени умны, если пройдете на 8/10
Вы будете видеть меньше такого
20 редчайших исторических фото, которые вы точно не видели!
Вы будете видеть меньше такого
Опытный сантехник показал на примере, как заменить участок трубы не перекрывая воду (под давлением). Не знал, что так…
Вы будете видеть меньше такого
Подвожу итоги по сортам огурцов, которые выращивала летом. Решаю какие сорта сажать на следующий год
Вы будете видеть меньше такого
Бесплатное тепло для гаража. Показываю секреты отопления
Вы будете видеть меньше такого
Усатое застолье: 15 самых смешных фото с празднующими котами
Вы будете видеть меньше такого
Лучшие лески для зимней рыбалки
Вы будете видеть меньше такого
Узбечка подсказала, как сделать начинку для пирожка вкусной. Мои 4 беспроигрышные начинки для пирожков
Вы будете видеть меньше такого
ЮMoney прекратил обслуживать иностранные компании и платежи за границу
Вы будете видеть меньше такого
Риски сделок с недвижимостью на вторичном рынке и как их снизить
Вы будете видеть меньше такого
6 правил сочетания синего в одежде в одежде
Вы будете видеть меньше такого
Мигранян: вступление Узбекистана в ЕАЭС не оставит Таджикистану выбора
Вы будете видеть меньше такого
Сделайте аккумулятор тепла в подвале, и перестанете мёрзнуть в доме
Вы будете видеть меньше такого
Cделал жене полезное приспособление из решетки для мясорубки, до сих пор благодарит
Вы будете видеть меньше такого
Мужская одежда, которую больше не носят. Интересные факты, о которых вы, возможно, не знали
Вы будете видеть меньше такого
17 лучших зимних блесен
Вы будете видеть меньше такого
Бюджетный смартфон с топовым "железом" о котором не все знают
Вы будете видеть меньше такого
Можно ли есть сладкое и быть здоровым? Отвечает специалист по питанию
Вы будете видеть меньше такого
Если вы так делаете, то «автомату» скоро придет конец
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera