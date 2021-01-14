«Ъ»: Власти Москвы из-за обновлений iOS и Android могут свернуть проект по сбору данных о передвижениях пешеходов

Власти Москвы могут отказаться от проекта по запуску на остановках столицы аппаратно-программных комплексов (АПК), которые, по планам, должны собираться со смартфонов пешеходов MAC-адреса (уникальные номера устройств) для анализа пассажиропотока. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в мэрии, знакомый с ходом разработки.

По словам собеседника «Ъ», в последних обновлениях Android и iOS предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов. Из-за этого получить уникальные адреса телефонов «явно не получится»: «Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут», — заявил источник.

Однако в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы заявили, что «не в курсе» планов по отказу от проекта. «Ъ» не удалось связаться с представителем компании-подрядчика «Информационные технологии будущего».

Эксперты, опрошенные «Ъ», заявляют, что закупленные московскими властями АПК могут оказаться бесполезными, так как последние обновления iOS и Android сделали почти невозможным отслеживание MAC-адресов устройств.

В октябре 2020 года ЦОДД Москвы выделил более 155 миллионов рублей на комплексную систему мониторинга пассажиропотока. На столичных остановках общественного транспорта планировалось установить 220 аппаратно-программных комплексов, которые должны собирать MAC-адреса пользовательских устройств через Bluetooth и Wi-Fi в радиусе 50 метров.

С их помощью можно будет отслеживать траекторию движения жителей за день, неделю, месяц и год, система будет работать заодно с камерами видеонаблюдения, говорилось в техническом задании, опубликованным на сайте Госзакупок. Общую информацию о пассажирах планировалось передавать в единый центр хранения данных, которым управляет департамент информационных технологий Москвы.

«Ъ» отмечает, что на выполнение работ подрядчику выделялось полгода, однако уже 24 декабря он поставил и смонтировал все необходимые АПК и получил от мэрии 62,8 млн рублей за выполнение первого этапа работ.

В мэрии заявили, что сервис разрабатывается исходя из практики Сингапура, Лондона и Берлина. По мнению властей Москвы, анализ данных поможет «максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта».