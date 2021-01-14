«Медиазона»: спровоцировавший смертельное ДТП краснодарский судья не упоминается в материалах дела 

Следователи не включили в материалы дела имя краснодарского судьи Юрия Захарчевского, который сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Медиазона».

7 апреля 2020 года 29-летний Данил Юханов ехал в аптеку, и на него наехал черный внедорожник. У молодого мужчины врачи диагностировали перелом основания черепа и другие травмы. Юханов скончался в больнице через несколько месяцев.

Водитель Toyota Land Cruiser попытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро нашли его на соседней улице. Как оказалось, за рулем автомобиля был краснодарский судья.

В разговоре «Медиазоной» Захарчевский заявил, что потерпевший якобы был пьян и двигался по встречной полосе. Он добавил, что ему «неприятно» вспоминать о случившемся. Впрочем, сейчас судья выплачивает родственникам погибшего компенсацию. «Хорошо запомнилась одна его фраза, он сказал: "Вы бы видели, как у меня машина пострадала!"» — рассказал сестра Юханова.

Несмотря на возбужденное уголовное дело о ДТП, повлекшем гибель человека с оставлением места аварии, Захарчевского даже не допросили после происшествия. В документах в качестве обвиняемого значится «неустановленное лицо».