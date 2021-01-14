Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Стрим «Новой»

Раскол в США. Последствия для России и мира

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 2 от 13 января 2021

Читать номер

«Медиазона»: спровоцировавший смертельное ДТП краснодарский судья не упоминается в материалах дела 

Общество13

13
 

Следователи не включили в материалы дела имя краснодарского судьи Юрия Захарчевского, который сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Медиазона».

7 апреля 2020 года 29-летний Данил Юханов ехал в аптеку, и на него наехал черный внедорожник. У молодого мужчины врачи диагностировали перелом основания черепа и другие травмы. Юханов скончался в больнице через несколько месяцев.

Водитель Toyota Land Cruiser попытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро нашли его на соседней улице. Как оказалось, за рулем автомобиля был краснодарский судья.

В разговоре «Медиазоной» Захарчевский заявил, что потерпевший якобы был пьян и двигался по встречной полосе. Он добавил, что ему «неприятно» вспоминать о случившемся. Впрочем, сейчас судья выплачивает родственникам погибшего компенсацию. «Хорошо запомнилась одна его фраза, он сказал: "Вы бы видели, как у меня машина пострадала!"» — рассказал сестра Юханова.

Несмотря на возбужденное уголовное дело о ДТП, повлекшем гибель человека с оставлением места аварии, Захарчевского даже не допросили после происшествия. В документах в качестве обвиняемого значится «неустановленное лицо».

Теги:
sn, дтп, краснодар, судья

Соболь рассказала о «жучке», установленном в телефоне сотрудницы «Навальный LIVE» после семи суток ареста

Политика520

520
 

Юрист ФБК, кандидат в депутаты на выборах в Госдуму Любовь Соболь заявила, что главе ее предвыборного штаба и продюсеру Youtube-канала «Навальный LIVE» Ольге Ключниковой после задержания и ареста в конце декабря установили прослушку. Об этом рассказывается в ролике YouTube канала «Навальный LIVE».

Ключникову и еще одного сотрудника канала Акима Керимова задержали 21 декабря рядом с домом Константина Кудрявцева — предполагаемого отравителя политика Алексея Навального. Затем, 22 декабря, их арестовали на семь суток по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Уже 29 декабря они вышли на свободу.

Соболь заявила, что телефон Керимову после ареста не отдали, «без каких-либо документов и уведомлений», а телефон Ключниковой вернули. Юрист ФБК назвала это «странным»:

«Мы присмотрелись к этому телефону получше и обнаружили там прослушку», — добавила она.

«С виду это обычный айфон, но если присмотреться поближе, можно заметить явные следы вскрытия», — продолжил технический директор «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Он заявил, что ему удалось вскрыть айфон «буквально за пять секунд», и затем нашел там устройство, похожее на «жучок». Холодный сравнил устройство обычного айфона и айфона, который силовики отдали Ключниковой, и пришел к выводу, что силовики установили за главой предвыборного штаба Соболь прослушку.

Скрин ролика «Навальный LIVE»

«В любой цивилизованной стране незаконная прослушка оппозиции перед выборами в парламент страны стала бы поводом для импичмента», — продолжает Соболь. Как минимум, разгорелся бы крупный политический скандал, уверена юрист ФБК. «Но как думаете, хоть один действующий депутат Госдумы поставит о парламентском расследовании или потребует возбудить уголовное дело? Думаю, нет», — подытожила Соболь.

Соболь 21 декабря также приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Впоследствии Соболь задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Юриста ФБК повторно задержали уже 25 декабря — тогда к ней в квартиру пришли с обыском и отправили на допрос в СК, она стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК).

Соболь арестовали на 48 часов, 27 декабря ее отпустили из изолятора. Она рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, включая шесть допросов, и что ей назначили девять экспертиз.

Теги:
ng, прослушка, соболь
Больше интересного в вашей ленте
Тест: вы в высшей степени умны, если пройдете на 8/10
Вы будете видеть меньше такого
"Прокачал" зимние ботинки за 5 минут, гололёд теперь не страшен. Делюсь 2 простыми хитростями
Вы будете видеть меньше такого
Бюджетный смартфон с топовым "железом" о котором не все знают
Вы будете видеть меньше такого
Стрельба на 3 км. Турнир «Король 2 миль»
Вы будете видеть меньше такого
Забудем о Джоне: Шайло Джоли-Питт встала на путь женственности
Вы будете видеть меньше такого
20 редчайших исторических фото, которые вы точно не видели!
Вы будете видеть меньше такого
Тепловоз М61
Вы будете видеть меньше такого
Объясняю, почему нельзя делить на "0". Странно, что некоторые взрослые до сих пор не знают ответ😳
Вы будете видеть меньше такого
17 собак, которые не понимают, насколько они большие
Вы будете видеть меньше такого
Усатое застолье: 15 самых смешных фото с празднующими котами
Вы будете видеть меньше такого
Аргентинцы в Москве: "Сомневались, стоит ли ехать, ибо читали много негативных отзывов о городах России"
Вы будете видеть меньше такого
Показываю на себе вещи, которые подобрал мне стилист. В мои 64 года это необычный опыт для меня
Вы будете видеть меньше такого
Армагеддон для физики
Вы будете видеть меньше такого
Сказал ближайшему другу про рыбное место и пожалел. Рассказываю что случилось с рыбной точкой
Вы будете видеть меньше такого
Cделал жене полезное приспособление из решетки для мясорубки, до сих пор благодарит
Вы будете видеть меньше такого
Самые модные джинсы 2020 года: с чем носить и кому подойдут
Вы будете видеть меньше такого
Нашел достойную замену пузырьковому уровню, жалею что не приобрёл его раньше
Вы будете видеть меньше такого
Как в старинных сёлах на Урале защищают дома от мышей и крыс. И ведь работает!
Вы будете видеть меньше такого
Что случилось со старшей дочерью Петра I
Вы будете видеть меньше такого
Сравнили Renault Kaptur и Skoda Karoq. Стоит ли переплачивать 400 тысяч за «Карок»?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera