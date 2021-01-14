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№ 2 от 13 января 2021Читать номер
«Медиазона»: спровоцировавший смертельное ДТП краснодарский судья не упоминается в материалах дела
Следователи не включили в материалы дела имя краснодарского судьи Юрия Захарчевского, который сбил велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщает «Медиазона».
7 апреля 2020 года 29-летний Данил Юханов ехал в аптеку, и на него наехал черный внедорожник. У молодого мужчины врачи диагностировали перелом основания черепа и другие травмы. Юханов скончался в больнице через несколько месяцев.
Водитель Toyota Land Cruiser попытался скрыться с места ДТП, однако полицейские быстро нашли его на соседней улице. Как оказалось, за рулем автомобиля был краснодарский судья.
В разговоре «Медиазоной» Захарчевский заявил, что потерпевший якобы был пьян и двигался по встречной полосе. Он добавил, что ему «неприятно» вспоминать о случившемся. Впрочем, сейчас судья выплачивает родственникам погибшего компенсацию. «Хорошо запомнилась одна его фраза, он сказал: "Вы бы видели, как у меня машина пострадала!"» — рассказал сестра Юханова.
Несмотря на возбужденное уголовное дело о ДТП, повлекшем гибель человека с оставлением места аварии, Захарчевского даже не допросили после происшествия. В документах в качестве обвиняемого значится «неустановленное лицо».
Соболь рассказала о «жучке», установленном в телефоне сотрудницы «Навальный LIVE» после семи суток ареста
Юрист ФБК, кандидат в депутаты на выборах в Госдуму Любовь Соболь заявила, что главе ее предвыборного штаба и продюсеру Youtube-канала «Навальный LIVE» Ольге Ключниковой после задержания и ареста в конце декабря установили прослушку. Об этом рассказывается в ролике YouTube канала «Навальный LIVE».
Ключникову и еще одного сотрудника канала Акима Керимова задержали 21 декабря рядом с домом Константина Кудрявцева — предполагаемого отравителя политика Алексея Навального. Затем, 22 декабря, их арестовали на семь суток по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Уже 29 декабря они вышли на свободу.
Соболь заявила, что телефон Керимову после ареста не отдали, «без каких-либо документов и уведомлений», а телефон Ключниковой вернули. Юрист ФБК назвала это «странным»:
«Мы присмотрелись к этому телефону получше и обнаружили там прослушку», — добавила она.
«С виду это обычный айфон, но если присмотреться поближе, можно заметить явные следы вскрытия», — продолжил технический директор «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Он заявил, что ему удалось вскрыть айфон «буквально за пять секунд», и затем нашел там устройство, похожее на «жучок». Холодный сравнил устройство обычного айфона и айфона, который силовики отдали Ключниковой, и пришел к выводу, что силовики установили за главой предвыборного штаба Соболь прослушку.
«В любой цивилизованной стране незаконная прослушка оппозиции перед выборами в парламент страны стала бы поводом для импичмента», — продолжает Соболь. Как минимум, разгорелся бы крупный политический скандал, уверена юрист ФБК. «Но как думаете, хоть один действующий депутат Госдумы поставит о парламентском расследовании или потребует возбудить уголовное дело? Думаю, нет», — подытожила Соболь.
Соболь 21 декабря также приехала к дому Кудрявцева после того, как Алексей Навальный сообщил о разговоре с предполагаемым членом специальной группы оперативников ФСБ. Впоследствии Соболь задержали, но затем оштрафовали и отпустили. Юриста ФБК повторно задержали уже 25 декабря — тогда к ней в квартиру пришли с обыском и отправили на допрос в СК, она стала фигурантом уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК).
Соболь арестовали на 48 часов, 27 декабря ее отпустили из изолятора. Она рассказала, что с ней провели 12 следственных действий, включая шесть допросов, и что ей назначили девять экспертиз.