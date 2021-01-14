Обвинение запросило до 6 лет колонии для бывших калининградских полицейских по делу о смерти задержанного, обварившегося кипятком

На прениях в Московском районном суде Калининграда обвинение попросило приговорить двух бывших работников райотдела полиции Николая Плебуха и Александра Иванова к 6 и 5 годам 9 месяцам колонии общего режима соответственно. Об этом сообщает в телеграм-канале правозащитная организация «Зона права».

Экс-полицейским вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) из-за смерти задержанного Ивана Вшивкова, обварившегося в отделении кипятком. Свою вину в случившемся Плебух и Иванов не признают.

Потерпевшая сторона считает, что Иванов и Плебух понимали, что Вшивков находится в угрожающих жизни условиях, но безразлично отнеслись к его возможной смерти. Помимо этого, потерпевшие требуют вернуть дело прокурору, так как, по их мнению, действия бывших правоохранителей можно квалифицировать как убийство с косвенным умыслом.

Калининградские полицейские задержали 36-летнего Вшивкова в октябре 2019 года за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и доставили в отдел по Московскому району Калининграда. В камере калининградец обварился кипятком и впоследствии умер в больнице с 95% ожогов тела. Иванов на суде утверждал, что не помог Вшивкову, потому что не осознал всей серьезности ситуации из-за профессиональной деформации.