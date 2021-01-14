Суд в Челябинске оправдал двух участников акции «Он нам не царь» по делу о хулиганстве

Центральный районный суд Челябинска оправдал участников акции «Он нам не царь» Оксану Еремину и Юрия Варушина по делу о хулиганстве по предварительному сговору по политическим мотивам (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом сообщает «Апология протеста».

За Ереминой и Варушиным признали право на реабилитацию. Прокуратура требовала для них 3 года 6 месяцев колонии.

«Считаю подобное решение доказательством того, что справедливость все же есть на свете. Почему именно на меня пал выбор следствия — трудно сказать наверняка, скорее всего, сыграло роль то, что я один из немногих, кто на следствии сказал вещи, за которые можно было зацепиться <...>. Насчет реабилитации и денежной компенсации — главной реабилитацией и компенсацией после всего пережитого стресса и ужаса я лично для себя считаю сам факт оправдательного приговора», — сказал Варушин «Новой газете».

Акции «Он нам не царь» прошли во многих российских городах 5 мая 2018 года. Их организовали сторонники политика Алексея Навального, протесты приурочили к инаугурации президента Владимира Путина. Были задержаны свыше 1,6 тысячи человек по всей стране. Дело против Ереминой и Варушина возбудили из-за прорыва полицейского оцепления, в обвинительном заключении утверждалось, что у них был «преступный умысел на совершение хулиганства».