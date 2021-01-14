Министр экономики Сахалина стал фигурантом дела о превышении полномочий при приемке аквапарка

На Сахалине возбудили уголовное дело против министра экономического развития региона Алексея Успенского. Об этом пишет «Коммерсант».

Успенскому вменяется превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) при приемке аквапарка «Аква Сити». По версии следствия, в декабре 2018 года он подписал акт приема-передачи аквапарка, на основании которого объект полностью оплатили. При этом техническое состояние аттракционов и оборудования не соответствовало нормативным требованиям. К настоящему моменту работает только спортивная часть аквапарка, аттракционы не используются.

Успенский был одним из членов комиссии. Ее возглавлял действующий председатель областного правительства Алексей Белик. Местные власти заявили, что сотрудничают со следствием, и опубликовали решение суда, из которого следует, что комиссия не могла на тот момент разобраться, были горки и аттракционы безопасными или нет.

Успенского не стали арестовывать по делу. В настоящее время он находится под обязательством о явке.

Аквапарк из двух спортивных бассейнов (25 м и 50 м) и развлекательной зоны начали строить в Южно-Сахалинске в 2014 году. Его общая стоимость составила 3,4 млрд рублей, последний транш размером 1,8 млрд власти направили застройщику в 2018 году. Отсутствие части документации на аттракционы и обнаруженные дефекты конструкций не позволили запустить развлекательную часть «Аква сити». На исправление недостатков в бюджете Сахалина заложено 146 млн рублей, еще около 60 млн потратили на содержание аквапарка во время простоя.