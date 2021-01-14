Жителя Уфы приговорили к восьми годам колонии за избиение педофила-рецидивиста до смерти

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима 34-летнего Владимира Санкина, до смерти избившего подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ранее суд присяжных признал Санкина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК).

Год назад Санкин встретил двух подростков. Они пожаловались ему на 54-летнего уфимца, который, по их словам, попытался совершить в отношении них развратные действия. Суд установил, что Санкин «из мести за противоправное и аморальное поведение» нанес мужчине множество ударов руками, ногами и деревянной палкой по голове и другим жизненно важным органам. Он скончался.

Сам Санкин во время судебных заседаний заявлял, что хотел защитить детей от злоумышленника.

Как отмечает «Интерфакс», в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что умерший мужчина был педофилом-рецидивистом. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Вскоре его прекратили в связи со смертью фигуранта.