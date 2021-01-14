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№ 2 от 13 января 2021

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Жителя Уфы приговорили к восьми годам колонии за избиение педофила-рецидивиста до смерти

Общество211

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Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима 34-летнего Владимира Санкина, до смерти избившего подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ранее суд присяжных признал Санкина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК).

Год назад Санкин встретил двух подростков. Они пожаловались ему на 54-летнего уфимца, который, по их словам, попытался совершить в отношении них развратные действия. Суд установил, что Санкин «из мести за противоправное и аморальное поведение» нанес мужчине множество ударов руками, ногами и деревянной палкой по голове и другим жизненно важным органам. Он скончался.

Сам Санкин во время судебных заседаний заявлял, что хотел защитить детей от злоумышленника.

Как отмечает «Интерфакс», в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что умерший мужчина был педофилом-рецидивистом. Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Вскоре его прекратили в связи со смертью фигуранта.

Теги:
sn, избиение, колония, педофилия

Суд заменил бывшему замглавы красноярского МВД условный срок на реальный по делу о непостроенном изоляторе в Норильске

Общество290

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Красноярский краевой суд изменил условный срок на реальный экс-заместителю руководителя регионального главка МВД. Об этом сообщается на сайте красноярской прокуратуры. ТАСС уточняет, что речь идет об Александре Кузнецове. 

В июне прошлого года суд назначил бывшему замглавы регионального главка МВД пять лет лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор, и апелляционная инстанция заменила наказание на четыре года восемь месяцев в колонии общего режима.

Кузнецову вменяется превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Экс-заместителя главы красноярского МВД обвиняют в перечислении сторонней организации более 200 млн рублей бюджетных средств за фактически не выполненные работы и срыв строительства СИЗО в Норильске. В прокуратуре добавили, что действия Кузнецова повлекли за собой «дискредитацию и подрыв авторитета органов государственной власти».

Изолятор, который планировали построить, был рассчитан на 60 мест. Проектно-изыскательские работы начались еще в 2009 году, в 2012-м договор заключили с компанией «Вектор-95», которая сейчас находится в процедуре банкротства. К настоящему моменту изолятор так и не построили. 

Теги:
суды, красноярский край, мвд, em
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