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№ 2 от 13 января 2021

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Суд заменил бывшему замглавы красноярского МВД условный срок на реальный по делу о непостроенном изоляторе в Норильске

Общество5

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Красноярский краевой суд изменил условный срок на реальный экс-заместителю руководителя регионального главка МВД. Об этом сообщается на сайте красноярской прокуратуры. ТАСС уточняет, что речь идет об Александре Кузнецове. 

В июне прошлого года суд назначил бывшему замглавы регионального главка МВД пять лет лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор, и апелляционная инстанция заменила наказание на четыре года восемь месяцев в колонии общего режима.

Кузнецову вменяется превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Экс-заместителя главы красноярского МВД обвиняют в перечислении сторонней организации более 200 млн рублей бюджетных средств за фактически не выполненные работы и срыв строительства СИЗО в Норильске. В прокуратуре добавили, что действия Кузнецова повлекли за собой «дискредитацию и подрыв авторитета органов государственной власти».

Изолятор, который планировали построить, был рассчитан на 60 мест. Проектно-изыскательские работы начались еще в 2009 году, в 2012-м договор заключили с компанией «Вектор-95», которая сейчас находится в процедуре банкротства. К настоящему моменту изолятор так и не построили. 

Теги:
суды, красноярский край, мвд, em

Росстат включил в корзину расчета инфляции маски, антисептики, лекарства от COVID-19 и услуги МРТ

Экономика106

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Росстат расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик, лекарства от COVID-19 и услуги МРТ. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. 

В общей сложности список был расширен на 36 позиций, до 556 товаров и услуг. Это первое крупное обновление за последние годы. 

«В новый перечень вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Включен ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые», — рассказали в Росстате. 

В список также попали услуги каршеринга, цены на средства гигиены, экскурсионные туры по России (на одну или две ночи), а также проживание в люксовых отелях. В расчет инфляции также попали и поездки за пределы России — в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. 

Изменился и мониторинг цен на проживание — раньше в расчет включался только один показатель — день проживания в гостинице (двух- или трехзвездочной). Теперь выделены пять категорий гостиниц, по которым отслеживается динамика цен: хостелы, однозвездочные, двухзвездочные, трехзвездочные и четырех-пятизвездочные отели.

Некоторые товары, спрос на которые упал, из списка убрали. Это, в частности, шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны и ковры.

В середине декабря прошлого года Центробанк спрогнозировал инфляцию в 2021 году в пределах 3,5–4,0%. Регулятор считает, что этот показатель и в дальнейшем будет находиться на уровне 4%. По его мнению, весной 2021 года ожидается «устойчивое возобновление роста российской экономики». Влияние на это окажет нормализация ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Теги:
лекарства, медицинские маски, росстат, инфляция, em
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