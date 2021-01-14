Суд заменил бывшему замглавы красноярского МВД условный срок на реальный по делу о непостроенном изоляторе в Норильске

Росстат расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик, лекарства от COVID-19 и услуги МРТ. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

В общей сложности список был расширен на 36 позиций, до 556 товаров и услуг. Это первое крупное обновление за последние годы.

«В новый перечень вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Включен ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому. При этом Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые», — рассказали в Росстате.

В список также попали услуги каршеринга, цены на средства гигиены, экскурсионные туры по России (на одну или две ночи), а также проживание в люксовых отелях. В расчет инфляции также попали и поездки за пределы России — в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.

Изменился и мониторинг цен на проживание — раньше в расчет включался только один показатель — день проживания в гостинице (двух- или трехзвездочной). Теперь выделены пять категорий гостиниц, по которым отслеживается динамика цен: хостелы, однозвездочные, двухзвездочные, трехзвездочные и четырех-пятизвездочные отели.

Некоторые товары, спрос на которые упал, из списка убрали. Это, в частности, шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны и ковры.

В середине декабря прошлого года Центробанк спрогнозировал инфляцию в 2021 году в пределах 3,5–4,0%. Регулятор считает, что этот показатель и в дальнейшем будет находиться на уровне 4%. По его мнению, весной 2021 года ожидается «устойчивое возобновление роста российской экономики». Влияние на это окажет нормализация ситуации с заболеваемостью COVID-19.