Депутаты Калмыкии потребовали отставки главы парламента Хакасии из-за оскорбления калмыков 

Депутаты Народного Хурала (парламента) Калмыкии потребовали от депутатов Верховного Совета Хакасии рассмотреть вопрос об отставке спикера Владимира Штыгашева из-за его оскорбительных заявлений в адрес калмыков. Об этом сообщает «Коммерсант».

Инцидент произошел еще год назад — прошлой зимой 81-летний депутат-единорос высказался по поводу депортации калмыков во время Великой Отечественной войны. Он заявил, что нет ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем: отец, брат, сын — в каждой семье». Впрочем, на следующий день Штыгашев извинился, а в партии ему вынесли взыскание.

Предложение главы фракции «Справедливой России» в парламенте Калмыкии Натальи Манжиковой поддержали почти все члены парламента. Накануне они отправили письмо с соответствующим требованием в Хакасию.

«На протяжении всего этого времени мы ждали от руководства нашей республики, Хакасии и самого Верховного Совета более жесткого наказания. Для нас это больная тема и большое оскорбление всего народа. Человек, занимающий высокую руководящую должность, не должен позволять себе такие высказывания», — объяснила она.

В свою очередь депутаты Верховного Совета Хакасии с недоумением восприняли новость об обращении коллег из соседнего региона. «Странно, что спустя год оказывается, что наши коллеги из Калмыкии возмущены до глубины души. Я считаю, что не стоит лишний раз нажимать на такие болевые точки и поднимать этот национальный сложный вопрос», — заявил изданию член региональной фракции КПРФ Тайир Ачитаев.