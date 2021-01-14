Власти Приморья обратились в прокуратуру из-за затягивания восстановления интернета после ноябрьского ледяного дождя

Министерство цифрового развития и связи Приморья попросило краевую прокуратуру проверить провайдеров, затягивающих подключение жителей региона к проводному интернету и кабельному телевидению, на предмет нарушения прав потребителей. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Некоторым гражданам не подключают услугу связи уже почти два месяца, отметили власти. В правительстве заявили, что оказывали провайдерам «всестороннюю поддержку», решая административные вопросы и привлекая спасателей к работе на опасных участках, что помогало доставлять туда технику.

«Во многих случаях нам совместно удавалось решать поставленную задачу и возвращать интернет в дома граждан, однако часть операторов не смогли выполнить свои обещания. За истекший период восстановительные работы компаниями связи не завершены, что, по мнению министерства, нарушает права граждан и действующее законодательство в сфере связи», — сказано в сообщении.

Причиной проблем со связью в Приморье стал ледяной дождь, прошедший в ноябре. Последствиями непогоды стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. В ряде населенных пунктов было отключено электричество, из-за чего перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома. Ущерб от ледяного дождя власти Приморья оценили в сумму более 1 млрд рублей.