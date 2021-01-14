Делегация ВОЗ прибыла в Ухань для расследования происхождения COVID-19

В китайский город Ухань прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения для выяснения причин происхождения коронавируса, сообщает Associated Press.

В делегацию вошли вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Ученые предполагают, что коронавирус передался людям от летучих мышей или других животных, скорее всего, на юго-западе Китая.

Правящая в стране Коммунистическая партия, уязвленная жалобами на то, что она способствовала распространению COVID-19, утверждает, что вирус завезли из-за границы, возможно, он был в импортных морепродуктах. Однако эксперты эту версию отвергают, отмечает агентство. При этом ранее представитель делегации Марион Купманс заявил, что весь мир ответственен за борьбу с пандемией и ни одна страна не защищена от возникновения новых болезней.

Представитель правительства Китая заявил, что приехавшие ученые «обменяются мнениями» с китайскими коллегами, но не уточнил, позволят ли им собирать доказательства. Делегация ВОЗ начнет общаться с учеными из Китая по видеосвязи, находясь на двухнедельном карантине. Также прибывшие специалисты должны будут пройти тестирование на COVID-19 и антитела.

AP отмечает, что во время единичного визита эксперты ВОЗ вряд ли установят источник возникновения коронавируса. Для выявления причины появления вируса животного происхождения нужны многолетние исследования.

Первоначально специалисты ВОЗ должны были приехать в Китай в начале января, отмечает The Guardian. Однако прибытие ученых отложили из-за отсутствия от Пекина разрешения на их въезд. В китайском МИД заявили, что задержка произошла из-за недопонимания между сторонами.

COVID-19 начал распространяться в Ухане в конце 2019 года. По данным университета Джонса Хопкинса на данный момент, во всем мире зафиксировано свыше 92 млн случаев заражения COVID-19, умерли от инфекции почти 2 млн человек. По обоим показателям первое место занимают США, где за время пандемии выявили более 23 млн случаев, скончались из-за инфекции более 384 тысяч пациентов.