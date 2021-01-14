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№ 2 от 13 января 2021

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В Брюсселе сожгли полицейский участок после смерти задержанного силовиками мигранта 

Общество185

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Протестующие подожгли полицейский участок в районе Схарбек на севере Брюсселя из-за гибели мигранта, задержанного силовиками. Об этом сообщает BXI.

Вечером накануне более 400 демонстрантов вышли на улицу Брабан и отправились к комиссариату на площади Лье. Сначала акция проходила мирно, однако к вечеру ситуация обострилась.

Толпа скандировала «Полиция — убийцы», в сотрудников правоохранительных органов полетели камни и дымовые шашки, пострадали три машины силовиков. Впрочем, разгоревшийся пожар в полицейском вскоре удалось быстро потушить.

Кроме того, некоторые заметили в зоне протестов случайно оказавшийся на площади автомобиль короля Бельгии Филиппа. Некоторые участники акции побежали вслед за автомобилем, однако полиции удалось их задержать.

23-летний Ибрагим потерял сознание по дороге в полицейский участок близ Северного вокзала утром 9 января. Его задержали после попытки сбежать в ходе проверки, проводимой на фоне пандемии коронавируса. Молодого человека отправили в больницу, где он вскоре умер. Правоохранительные органы возбудили дело о непредумышленном убийстве.

Теги:
sn, смерть, протесты, бельгия
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