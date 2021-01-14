В Брюсселе сожгли полицейский участок после смерти задержанного силовиками мигранта 

Протестующие подожгли полицейский участок в районе Схарбек на севере Брюсселя из-за гибели мигранта, задержанного силовиками. Об этом сообщает BXI.

🇧🇪 FLASH - Des émeutes ont éclaté à #Bruxelles en fin d'après-midi en marge d'un rassemblement appelé par la famille d'#Ibrahima, 23 ans, décédé samedi dernier lors de son interpellation. Un commissariat a été incendié, 80 manifestants ont été interpellés. (RTBF) pic.twitter.com/bX2e223L9y — Mediavenir (@Mediavenir) January 13, 2021

Вечером накануне более 400 демонстрантов вышли на улицу Брабан и отправились к комиссариату на площади Лье. Сначала акция проходила мирно, однако к вечеру ситуация обострилась.

Толпа скандировала «Полиция — убийцы», в сотрудников правоохранительных органов полетели камни и дымовые шашки, пострадали три машины силовиков. Впрочем, разгоревшийся пожар в полицейском вскоре удалось быстро потушить.

Кроме того, некоторые заметили в зоне протестов случайно оказавшийся на площади автомобиль короля Бельгии Филиппа. Некоторые участники акции побежали вслед за автомобилем, однако полиции удалось их задержать.

Le roi qui se balade dans les rue de bruxelles au calme en pleine émeute 😂😂 pic.twitter.com/Cmg1gEhuRs — le Toul (@toulali1190) January 13, 2021

23-летний Ибрагим потерял сознание по дороге в полицейский участок близ Северного вокзала утром 9 января. Его задержали после попытки сбежать в ходе проверки, проводимой на фоне пандемии коронавируса. Молодого человека отправили в больницу, где он вскоре умер. Правоохранительные органы возбудили дело о непредумышленном убийстве.