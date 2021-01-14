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№ 2 от 13 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 14 января. Коротко
Общество27
«Новая газета»редакция
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- Палата представителей Конгресса США объявила импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу. Решение поддержало большинство демократов, теперь вопрос об импичменте рассмотрит Сенат. Полномочия Трампа истекают 20 января, однако отстранение до конца срока лишит его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Трамп уже записал первое видеообращение после импичмента, в котором, однако, не упомянул свое возможное отстранение.
- В Брюсселе вспыхнули протесты из-за гибели 23-летнего чернокожего мигранта после задержания полицией. СМИ сообщают о нескольких сотнях участников. Первоначально демонстрация началась мирно, но позже протестующие подожгли полицейский участок, а также повредили служебные машины.
- Депутаты Якутской городской думы приняли отставку мэра Сарданы Авксентьевой. Она объявила о досрочной отставке 11 января, объяснив решение состоянием здоровья. И.о. главы Якутска стал Евгений Григорьев, до этого занимавший пост первого заместителя градоначальника.
- В китайский Ухань прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения для установления источника происхождения COVID-19. В делегацию вошли вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама.
- В Португалии с 15 января начнет действовать жесткий карантин, аналогичный тому, что был весной. Такое решение было вызвано ростов числа выявляемых случаев COVID-19. Премьер страны Антониу Кошта допустил, что ограничения могут продлиться месяц.
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