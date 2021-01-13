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№ 2 от 13 января 2021

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Навального объявили в федеральный розыск

Общество1 578

1 578
 

Политика Алексея Навального объявили в федеральный розыск 29 декабря 2020 года. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Это значит, как уточнил адвокат, что по прибытии в Россию Навального могут задержать. 

Согласно постановлению московского управления ФСИН, которое опубликовал Mash, «осужденный уклоняется от контроля» уголовно-исполнительной инспекции, поэтому в его отношении 27 декабря начали «первоначальные розыскные действия». 

«В ходе проведенных первоначальных розыскных мероприятий установить местонахождение осужденного не представилось возможным», — говорится в документе.

Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Москву 17 января. Накануне ФСИН обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный 29 января.

Заменой условного срока на реальный ФСИН пригрозила политику еще 28 декабря. Адвокат Владимир Кобзев тогда рассказал, что служба потребовала от оппозиционера явиться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации на следующий день в 9 утра, несмотря на то, что политик находился в это время в Германии на реабилитации. В случае неявки сотрудники инспекции планировали обратиться в суд.

В клинику «Шарите» в Германии политик попал 22 августа — через два дня после того, как ему стало плохо в самолете Томск-Москва. Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции заявили, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок», позже эти выводы подтвердили и эксперты Организации по запрещению химического оружия. 

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Теги:
sf, розыск, навальный
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