Ученые из государственного университета штата Огайо заявили об обнаружении двух новых штаммов коронавируса на территории США. Об этом сообщается на сайте учреждения.

По словам ученых, один из новых вариантов коронавируса, как и «британский» штамм, распространяется быстрее, чем обычный вирус.

Автор исследования, доктор Дэн Джонс рассказал, что новая мутация произошла не от штаммов, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

«На данный момент у нас нет поводов утверждать, что эти мутации смогут как-то повлиять на эффективность вакцин, которые сейчас используются», — сказал соавтор исследования Питер Молер.

Он добавил, что важно не реагировать слишком остро на новые штаммы, пока у ученых нет дополнительной информации.

В конце декабря в американском штате Колорадо зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который изначально обнаружили в Великобритании. При этом заболевший 20-летний мужчина не был в путешествии.

В России также зафиксировали «британский» штамм коронавируса. Он обнаружен у гражданина РФ, вернувшегося из Великобритании. ВОЗ подтвердила, что «британский» штамм COVID распространяется быстрее, чем обычный, но отметила, что он не является более опасным.

Случаи заражения новым штаммом COVID-19 зафиксировали в ряде европейских стран, а также в Австралии, ЮАР, Италии, Израиле, Иордании, Южной Корее и Японии.