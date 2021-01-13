Компания Airbnb отменила бронирования жилья в Вашингтоне в связи с инаугурацией Байдена

Американский сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb сообщил, что на неделю отменит все бронирования в Вашингтоне в связи с инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

В Airbnb рассказали, что также заблокируют возможность создания новых бронирований жилья на этот период. Компания заявила, что клиентам, которые уже оплатили заказ, вернут деньги. Кроме того, хозяевам жилья также возместят сумму, которую они собирались получить за отмененные бронирования.

Как уточняется в заявлении, решение принято в соотвествии с просьбой властей США не ездить в Вашингтон до и во время инаугурации. Передача власти должна состояться 20 января.

Airbnb также сообщила о блокировке пользователей сервиса, связанных с беспорядками в столице 6 января, когда десятки тысяч сторонников действующего президента США Дональда Трампа прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий.

Ранее соцсети, включая Facebook, который заблокировал аккаунт Трампа «на неопределенный срок», и Instagram, приняли такое решение, чтобы избежать призывов к мятежу. Видеосервис YouTube также временно приостановил работу канала Трампа как минимум на неделю. В Twitter заявили, что заблокировали аккаунт действующего президента США навсегда.

Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у сторонников Трампа альтернативную социальную сеть Parler, после чего мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США.