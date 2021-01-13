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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 2 от 13 января 2021

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«Меня похитили и удерживали около 10 часов»: бывшая жена Артема Чайки рассказала о нападении

Общество242

242
 

На бывшую жену сына экс-генпрокурора России Артема Чайки Марину вечером 12 января напали неизвестные. Видео с ее заявлением опубликовано в телеграм-канале ее адвоката Екатерины Гордон.

«Сейчас я еду в Следственный комитет подавать заявление, подробности будут позже», — сказала Чайка.

Как рассказала Гордон, когда Чайка пришла на психиатрическую экспертизу по просьбе нового адвоката Натальи Степановой, «ее насильно запихнули в машину, закрыли глаза шапкой и удерживали в подвале, угрожая и выясняя подробности бизнеса Артема Чайки».

Адвокат добавила, что Чайка подала заявление в СК и прошла медицинское освидетельствование, так как, по ее словам, ее «опаивали некими веществами».

Изданию Znak.com Гордон также рассказала, что похитители были в масках, представились «сотрудниками ФСБ или ФСО», приковали Чайку наручниками и отобрали у нее телефон. Около 05:00 по Москве неизвестные отпустили женщину.

В конце июля 2020 года суд утвердил развод Марины и Артема Чайки. Ранее Марина Чайка жаловалась на угрозы мужа отобрать их общих детей после расторжения брака.

Теги:
sf, нападение, похищение, развод, чайка

Суд признал незаконной изоляцию жительницы Петербурга, вернувшейся из Таиланда прошлой весной

Общество806

806
 

Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным постановление о помещении в обсерватор местной жительницы Ирины Арустамян в марте 2020 года, когда она вернулась из Таиланда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. 

Петербурженка подавала иск к региональному Роспотребнадзору и его главе Наталии Башкетовой. Арустамян просила признать акт об изоляции незаконным, так как она вернулась из туристической поездки в Таиланд 15 марта 2020 года, а постановление об изоляции прибывающих из других стран датировано 18 марта. До этого действовало правительственное постановление об изоляции для приехавших из неблагополучных по COVID-19 государств, Таиланда там не было. 

Постановление об изоляции Арустамян вынесли 24 марта, 2 апреля ее выписали из обсервации в пансионате «Заря» с отрицательным тестом на коронавирус. В отношении петербурженки проводилась доследственная проверка о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК). В апреле в возбуждении дела отказали.

Обсервация для прибывающих из-за границы в марте прошлого года стала обязательной для прибывающих из других стран в Россию, для желающих вернуться в страну организовали вывозные рейсы. Многие граждане жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс. Как рассказывала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.

Теги:
петербург, суды, em
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