Материалы
Рубрики
Темы
- Набычились. 2021 год в России — как 1937-й4 материала
- Вашингтонский мятеж4 материала
- Тексты года «Новой». Антология77 материалов
Свежий выпуск
№ 2 от 13 января 2021Читать номер
«Меня похитили и удерживали около 10 часов»: бывшая жена Артема Чайки рассказала о нападении
На бывшую жену сына экс-генпрокурора России Артема Чайки Марину вечером 12 января напали неизвестные. Видео с ее заявлением опубликовано в телеграм-канале ее адвоката Екатерины Гордон.
«Сейчас я еду в Следственный комитет подавать заявление, подробности будут позже», — сказала Чайка.
Как рассказала Гордон, когда Чайка пришла на психиатрическую экспертизу по просьбе нового адвоката Натальи Степановой, «ее насильно запихнули в машину, закрыли глаза шапкой и удерживали в подвале, угрожая и выясняя подробности бизнеса Артема Чайки».
Адвокат добавила, что Чайка подала заявление в СК и прошла медицинское освидетельствование, так как, по ее словам, ее «опаивали некими веществами».
Изданию Znak.com Гордон также рассказала, что похитители были в масках, представились «сотрудниками ФСБ или ФСО», приковали Чайку наручниками и отобрали у нее телефон. Около 05:00 по Москве неизвестные отпустили женщину.
В конце июля 2020 года суд утвердил развод Марины и Артема Чайки. Ранее Марина Чайка жаловалась на угрозы мужа отобрать их общих детей после расторжения брака.
Суд признал незаконной изоляцию жительницы Петербурга, вернувшейся из Таиланда прошлой весной
Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным постановление о помещении в обсерватор местной жительницы Ирины Арустамян в марте 2020 года, когда она вернулась из Таиланда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Петербурженка подавала иск к региональному Роспотребнадзору и его главе Наталии Башкетовой. Арустамян просила признать акт об изоляции незаконным, так как она вернулась из туристической поездки в Таиланд 15 марта 2020 года, а постановление об изоляции прибывающих из других стран датировано 18 марта. До этого действовало правительственное постановление об изоляции для приехавших из неблагополучных по COVID-19 государств, Таиланда там не было.
Постановление об изоляции Арустамян вынесли 24 марта, 2 апреля ее выписали из обсервации в пансионате «Заря» с отрицательным тестом на коронавирус. В отношении петербурженки проводилась доследственная проверка о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК). В апреле в возбуждении дела отказали.
Обсервация для прибывающих из-за границы в марте прошлого года стала обязательной для прибывающих из других стран в Россию, для желающих вернуться в страну организовали вывозные рейсы. Многие граждане жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс. Как рассказывала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.