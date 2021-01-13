Суд признал незаконной изоляцию жительницы Петербурга, вернувшейся из Таиланда прошлой весной

Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным постановление о помещении в обсерватор местной жительницы Ирины Арустамян в марте 2020 года, когда она вернулась из Таиланда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Петербурженка подавала иск к региональному Роспотребнадзору и его главе Наталии Башкетовой. Арустамян просила признать акт об изоляции незаконным, так как она вернулась из туристической поездки в Таиланд 15 марта 2020 года, а постановление об изоляции прибывающих из других стран датировано 18 марта. До этого действовало правительственное постановление об изоляции для приехавших из неблагополучных по COVID-19 государств, Таиланда там не было.

Постановление об изоляции Арустамян вынесли 24 марта, 2 апреля ее выписали из обсервации в пансионате «Заря» с отрицательным тестом на коронавирус. В отношении петербурженки проводилась доследственная проверка о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237 УК). В апреле в возбуждении дела отказали.

Обсервация для прибывающих из-за границы в марте прошлого года стала обязательной для прибывающих из других стран в Россию, для желающих вернуться в страну организовали вывозные рейсы. Многие граждане жаловались на плохую организацию эвакуации и невозможность попасть на рейс. Как рассказывала «Новая», сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но в середине апреля акцент сместился на регионы, которые обеспечили двухнедельную обсервацию для всех прибывающих.