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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 2 от 13 января 2021

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Роскомнадзор объяснил написание в СМИ неблагозвучных слов после признания названия мексиканского города Ojuelos de Jalisco нецензурным

Общество21

21
 

Средства массовой информации сами могут выбирать варианты написания или произношения иностранных имен, фамилий и географических названий, которые на русском языке созвучны нецензурным словам. Об этом сообщил Роскомнадзор.

«Написание иностранных имен, фамилий, географических названий, не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики», — уточнили в ведомстве. 

При этом, по мнению Роскомнадзора, произношение или написание тех или иных имен или названий «отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ». В ведомстве добавили, что просят СМИ подходить к транскрибированию «неблагозвучных» имен и названий «с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой». 

Роскомнадзор опубликовал разъяснения на следующий день после того, как потребовал от саратовского издания «Свободные новости» удалить из комментариев к публикации «Играем в города» название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, посчитав первую часть этого топонима нецензурной. Главред СМИ Елена Иванова рассказала, что после требования название города написали на латинице. 

Теги:
роскомнадзор, em

Роскомнадзор заблокировал анонимный почтовый сервис Dropmail

Общество95

95
 

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт сервиса Dropmail, который позволяет создавать временную электронную почту. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

По словам владельца сервиса, официальных уведомлений о внесении сервиса в реестр запрещенных сайтов ему не приходило. Он также сообщил о создании зеркального сайта для русскоязычной версии проекта.

С помощью сервиса можно создать временный почтовый аккаунт для анонимной регистрации на разных сайтах. Как пишет «Роскомсвобода», блокировка Dropmail «произошла в рамках борьбы с лжеминированиями». При этом владелец сервиса утверждает, что по временным адресам почты письма можно только получать.

В январе 2020 года Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали ограничить доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail, с ящиков которого, по данным ФСБ, в Россию поступили сообщения о минировании. После этого заблокировали и швейцарский сервис Protonmail, руководство которого впоследстви согласилось на сотрудничество с российским надзорным ведомством. Заблокировали также почтовый сервис Scryptmail. 

Волна сообщений о минированиях в России началась в конце ноября 2019 года.

Теги:
sf, анонимность, почта, роскомнадзор
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