Мошенники стали выдавать себя за работодателей на удаленке

Мошенники начали работать по новой схеме обмана россиян, предлагая потенциальным жертвам для устройства на удаленную работу скачать с официальных ресурсов популярные приложения. Среди них есть приложение с вредоносным программным обеспечением, пишет «Коммерсант».

По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, мошенники нашли резюме их клиента, позвонили под видом работодателя, предложили привлекательные условия труда и попросили установить ряд приложений для работы. Среди них было приложение с троянским вирусом, который позволяет злоумышленникам получить секретные коды для доступа к личному кабинету клиента банка.

Жертве предложили скачать приложения из магазина PlayMarket от Google, куда одно из них, зараженное вирусом, к этому моменту уже загрузили мошенники.

«Новая схема комбинирует подходы хакеров и "звонарей" — специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную на первый взгляд программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления», — объяснил Музалевский.

Как отметил глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин, раньше мошенники притворялись работодателями, получали копии паспортов, якобы нанимая людей на работу, а затем брали на их имя кредиты или торговали персональными данными.

«В период пандемии многие компании перешли на дистанционные собеседования, мошенники тоже перешли на удаленку», — рассказал Шубин.

При этом в Google рассказали «Коммерсанту», что во всех Android-смартфонах работает система безопасности, которая проверяет приложения во время установки, а также периодически сканирует устройство.

«Чаще всего опасные приложения удаляются автоматически, а пользователь получает соответствующее уведомление», — сообщили в компании.

Ранее аналитики из BrandMonitor рассказали, что за 2020 год телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей. Злоумышленники выдавали себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимали деньги через банкоматы, а также обманывали людей при помощи фиктивных медицинских услуг, фишинговых сайтов и несуществующих интернет-магазинов.