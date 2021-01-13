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№ 2 от 13 января 2021

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Мошенники стали выдавать себя за работодателей на удаленке

Общество43

43
 

Мошенники начали работать по новой схеме обмана россиян, предлагая потенциальным жертвам для устройства на удаленную работу скачать с официальных ресурсов популярные приложения. Среди них есть приложение с вредоносным программным обеспечением, пишет «Коммерсант». 

По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, мошенники нашли резюме их клиента, позвонили под видом работодателя, предложили привлекательные условия труда и попросили установить ряд приложений для работы. Среди них было приложение с троянским вирусом, который позволяет злоумышленникам получить секретные коды для доступа к личному кабинету клиента банка. 

Жертве предложили скачать приложения из магазина PlayMarket от Google, куда одно из них, зараженное вирусом, к этому моменту уже загрузили мошенники. 

«Новая схема комбинирует подходы хакеров и "звонарей" — специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную на первый взгляд программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления», — объяснил Музалевский. 

Как отметил глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин, раньше мошенники притворялись работодателями, получали копии паспортов, якобы нанимая людей на работу, а затем брали на их имя кредиты или торговали персональными данными. 

«В период пандемии многие компании перешли на дистанционные собеседования, мошенники тоже перешли на удаленку», — рассказал Шубин. 

При этом в Google рассказали «Коммерсанту», что во всех Android-смартфонах работает система безопасности, которая проверяет приложения во время установки, а также периодически сканирует устройство. 

«Чаще всего опасные приложения удаляются автоматически, а пользователь получает соответствующее уведомление», — сообщили в компании.

Ранее аналитики из BrandMonitor рассказали, что за 2020 год телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд рублей. Злоумышленники выдавали себя за представителей финансовых организаций по телефону и снимали деньги через банкоматы, а также обманывали людей при помощи фиктивных медицинских услуг, фишинговых сайтов и несуществующих интернет-магазинов. 

Теги:
sf, удаленка, интернет, мошенники
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