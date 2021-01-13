В Ростове Великом возбудили уголовное дело на срочника по фамилии Шойгу. Он жаловался на дискриминацию 

Правоохранители возбудили уголовное дело против солдата по фамилии Шойгу, который проходил службу в Ростове Великом Ярославской области. Историю рядового из Тывы ТАСС рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по эпизоду конфликта, который имел место [в воинской части] в конце ноября. Речь идет о взаимоотношениях между военнослужащими одного призыва, и сейчас это дело должным образом расследуется», — уточнил он.

Ранее ряд СМИ опубликовал видеообращение однофамильца министра обороны. Как уточняет телеграм-канал Tuva Ulus, земляк Шойгу пожаловался, что командование воинской части «третирует» его и еще четверых выходцев из республики из-за их национальности и фамилии.

После этого ситуации пообещал разобраться и главы Тывы Шолбан Кара-Оол. Он отметил, что жителей республики «командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы».