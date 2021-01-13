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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 2 от 13 января 2021

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В Ростове Великом возбудили уголовное дело на срочника по фамилии Шойгу. Он жаловался на дискриминацию 

Общество11

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Правоохранители возбудили уголовное дело против солдата по фамилии Шойгу, который проходил службу в Ростове Великом Ярославской области. Историю рядового из Тывы ТАСС рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. 

«В отношении него возбуждено уголовное дело по эпизоду конфликта, который имел место [в воинской части] в конце ноября. Речь идет о взаимоотношениях между военнослужащими одного призыва, и сейчас это дело должным образом расследуется», — уточнил он. 

Ранее ряд СМИ опубликовал видеообращение однофамильца министра обороны. Как уточняет телеграм-канал Tuva Ulus, земляк Шойгу пожаловался, что командование воинской части «третирует» его и еще четверых выходцев из республики из-за их национальности и фамилии. 

После этого ситуации пообещал разобраться и главы Тывы Шолбан Кара-Оол. Он отметил, что жителей республики «командиры всех времен, в том числе и на войне, выделяли как отличных воинов, с военной выправкой и умением выносить тяготы и лишения военной службы».

Теги:
sn, шойгу, тыва, армия

Росстат: сахар стал лидером по росту цен на продукты. За 2020 год он подорожал почти на 65%

Экономика45

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Сахар-песок стал лидером по росту потребительских цен на продукты питания в России в 2020 году, следует из данных Росстата. За год сахар подорожал на 64,54%.

В то же время цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%. Стоимость круп и бобовых возросла на 20,12%, фрукты и овощи стали дороже на 17,4%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%, заявил Росстат.

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 7,32%, рыба и морепродукты — на 5,18%, сливочное масло — на 4,15%, молоко и молочная продукция — на 3,55%, мясо и птица — на 2,73%.

В целом цены на продукты питания выросли на 7,21% по сравнению с 2019 годом.

В октябре прошлого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала заявления о дефиците сахара необоснованными и выдала крупным игрокам сахарного рынка предостережения, так как, по мнению службы, они потенциально нарушали закон о защите конкуренции.

В середине декабря премьер Михаил Мишустин подписал постановления о мерах для стабилизации цен на продукты. Среди мер — заключение специальных соглашений между минсельхозом, минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой, производителями и торговыми сетями.

Договоренности с производителями сахара и масла будут действовать до конца первого квартала следующего года. Цены на сахар в опте зафиксируются на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, а на подсолнечное масло — соответственно 95 рублей и 110 рублей за литр.

Такие меры правительство приняло после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников из-за повышения цен. Он заявил, что причины увеличения стоимости продуктов не в пандемии и не в производстве, а в экономике.

Теги:
ng, цены, росстат
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