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№ 2 от 13 января 2021Читать номер
Присяжные оправдали экс-депутата гордумы Братска по делу о причастности к семи убийствам
Присяжные в Иркутском областном суде оправдали бывшего депутата гордумы Братска Вадима Молякова, который обвинялся в причастности к убийству семерых человек. На решение суда от 29 декабря обратила внимание «Медиазона».
Присяжные полностью оправдали еще двух фигурантов дела. Одного из них признали виновным только в похищении людей, сообщает газета «Восточно-Сибирская правда». Трех человек, которых следствие назвало исполнителями нападений, осенью прошлого года приговорили к срокам до 11 лет колонии строгого режима, уточняет издание.
Молякова задержали в 2008 году. Он был бизнесменом, президентом областной конфедерации бокса и депутатом думы Братска с 2004 года, обращает внимание «Медиазона». В 2011 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство первого заместителя прокурора города, совершенное в 1999 году.
По версии следствия, Поляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ. В марте 2001 года участники группы, как заявляло следствие, застрелили лидера другой другой преступной группы, владевшего крупной лесозаготовительной организацией. Спустя несколько месяцев они расправились еще с одним криминальным авторитетом.
В 2002 году обвиняемые спланировали убийство сына владельца лесного бизнеса. Его подкараулили возле подъезда дома, затем в него выстрелили из пистолета. Пуля тогда попала в руку потерпевшему, и он сумел убежать от бандитов.
Также следствие установило, что в декабре 2002 года вооруженные топорами и ножами участники преступной группы, которые предварительно переоделись в форму бойцов ОМОН, ворвались в квартиру — там находились пять активных участников другой преступной группы. Затем их связали и вывезли на берег реки Бирюса, где убили, расчленили и утопили, говорили следователи.