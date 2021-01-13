Присяжные оправдали экс-депутата гордумы Братска по делу о причастности к семи убийствам

Присяжные в Иркутском областном суде оправдали бывшего депутата гордумы Братска Вадима Молякова, который обвинялся в причастности к убийству семерых человек. На решение суда от 29 декабря обратила внимание «Медиазона».

Присяжные полностью оправдали еще двух фигурантов дела. Одного из них признали виновным только в похищении людей, сообщает газета «Восточно-Сибирская правда». Трех человек, которых следствие назвало исполнителями нападений, осенью прошлого года приговорили к срокам до 11 лет колонии строгого режима, уточняет издание.

Молякова задержали в 2008 году. Он был бизнесменом, президентом областной конфедерации бокса и депутатом думы Братска с 2004 года, обращает внимание «Медиазона». В 2011 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство первого заместителя прокурора города, совершенное в 1999 году.

По версии следствия, Поляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ. В марте 2001 года участники группы, как заявляло следствие, застрелили лидера другой другой преступной группы, владевшего крупной лесозаготовительной организацией. Спустя несколько месяцев они расправились еще с одним криминальным авторитетом.

В 2002 году обвиняемые спланировали убийство сына владельца лесного бизнеса. Его подкараулили возле подъезда дома, затем в него выстрелили из пистолета. Пуля тогда попала в руку потерпевшему, и он сумел убежать от бандитов.

Также следствие установило, что в декабре 2002 года вооруженные топорами и ножами участники преступной группы, которые предварительно переоделись в форму бойцов ОМОН, ворвались в квартиру — там находились пять активных участников другой преступной группы. Затем их связали и вывезли на берег реки Бирюса, где убили, расчленили и утопили, говорили следователи.