В Беларуси возбудили более 300 уголовных дел о «клевете» в адрес силовиков

В Беларуси после выборов президента страны силовики возбудили 332 уголовных дела за клевету в отношении сотрудников милиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

«На днях сотрудники главного управления собственной безопасности МВД выявили очередного «судью-комментатора» в интернете», — заявили в ведомстве. По данным силовиков, мм оказался 36-летний инструктор-методист столичного фитнес-клуба. «В деструктивном telegram-канале мужчина не единожды размещал грязные высказывания в отношении генерала милиции», — уверили в МВД, добавив, что он уже отбывает административный арест.

По словам ведомства, за пять последних месяцев, то есть с начала августа,» в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления». Силовики установили «92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных».

«В этой связи возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 127 человек», — заявили в ведомстве.

«Интернет-пространство не является территорией вседозволенности, а анонимный формат общения вовсе не гарантирует безнаказанность. В гонке за правом на свободу мнений и суждений следует обдуманно и взвешенно подбирать слова и выражения, — посоветовали в МВД. — Чтобы потом не пришлось раскаиваться в содеянном, повторяя в свое оправдание «„Поддался эмоциям…“», — сообщили силовики.

В Беларуси после выборов президента, которые прошли 9 августа, начались массовые протесты. ЦИК страны утверждал, что на них победил Александр Лукашенко, набрав свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская получила лишь около 10%. Силовики жестко задерживают протестующих, участники акций рассказывали, что к ним применялось насилие.

Несколько человек погибли в ходе протестов. В частности, 34-летний минчанин Александр Тарайковский погиб около станции метро «Пушкинская» на второй день после выборов президента Беларуси. МВД утверждало, что во время протестной акции у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку. Несмотря на это, ни одно уголовное дело не было заведено и ни один сотрудник силовых структур не ответил за свои действия.