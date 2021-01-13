Против чиновников из Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за нападений бродячих собак 

Следователи в Улан-Удэ возбудили уголовное дело о халатности против местных чиновников из-за участившихся случаев нападения на людей бродячих собак. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Бурятии.

Дело завели вскоре после того, как 11-летний мальчик попал в больницу с многочисленными следами укусов бездомных животных. Ранее, отмечают в СК, стая собак в том же районе напала на молодую девушку и 9-летнего школьника.

Из материалов, поступивших в управление из прокуратуры, следует, что «органами местного самоуправления не исполнены ряд обязанностей в сфере регулирования численности безнадзорных животных». Конкретные имена фигурантов дела пока не названы.

При этом, подчеркивает пресс-служба управления, на борьбу с бродячими животными муниципальным властям выделили более 19,5 млн. рублей. Большая часть их них, согласно документам, пошла на отлов 1,4 тысячи бездомных собак. Однако подрядная организация к концу года поймали только 402 особи. Оставшиеся средства должны были пойти на строительство приютов, однако новые учреждения для животных так и не построили.