В США впервые с 1953 года казнили женщину. Она задушила беременную и украла ее нерожденного ребенка 

В федеральной тюрьме США в Терре-Хот (штат Индиана) впервые с 1953 года казнили женщину — 52-летнюю Лизу Монтгомери из Канзаса. Ей ввели смертельную инъекцию, сообщает Associated Press.

Суд признал женщину виновной в убийстве 23-летней Бобби Джо Стиннетт, которая была на восьмом месяце беременности. В 2004 году Монтгомери поехала к Стиннетт, живущей в штате Миссури, чтобы якобы купить у нее щенка.

Зайдя в дом, Монтгомери задушила хозяйку, а затем распорола ей живот и похитила ребенка. Впоследствии она во всем созналась, младенец выжил. В 2007 году присяжные в штате Миссури рекомендовали суду вынести Монтгомери смертный приговор, что он и сделал.

Адвокаты настаивали, что Монтгомери была психически нездорова. Защитники уверяли, что она страдала псевдоциезом, при котором женщина ошибочно считает, что она беременна. «Правительство не остановилось ни перед чем в своем рвении убить эту больную и находящуюся в бреду женщину», — заявил адвокат после того, как его подзащитной ввели смертельную дозу пентобарбитала.

Монтгомери станет первой женщиной, казненной федеральными властями США более чем за 60 лет и девятой казненной после отмены моратория на смертную казнь в июле. До этого за 56 лет федеральные власти США казнили трех заключенных.

Последней женщиной, казненной в США на федеральном уровне, была Бонни Хэди. В 1953 году она умерла в газовой камере в штате Миссури. К смерти ее приговорили за похищение и убийство ребенка.