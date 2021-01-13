В России за сутки выявили 22 850 новых случаев COVID

В России за сутки выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 12 января, за день во всей стране выявили 22 934 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 471 053. В Москве за последний день выявили 4320 новых заболевших COVID-19.

Тройку регионов с наибольшим числом новых пациентов по-прежнему составляют Москва, Санкт-Петербург (3003) и Подмосковье (1189). В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 456 новых случаев заражения коронавирусом, в Ростовской области — 389.

За последний день скончались 566 пациентов с COVID-19. За все время пандемии умерли 63 370 человек, инфицированных коронавирусом.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова уверила, что с начала 2021 года число случаев, когда заболевших COVID-19 приходилось отправлять в больницы, сократилось на 16%. При этом она признала, что в разных регионах уровень прироста различается — от двух до 50 случаев заражения на 100 тыс. населения в сутки.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 91,6 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Всего за два дня прирост новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличился более чем на миллион. Больше всего инфицированных коронавирусом в США — уже более 22,8 млн, а также в Индии (более 10,4 млн) и Бразилии (более 8,1 млн). Россия находится на четвертом месте.