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№ 2 от 13 января 2021

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Число отравившихся в Дагестане возросло до 71, среди них 61 ребенок

Общество267

267
 

Число отравившихся людей в городе Буйнакске в Дагестане возросло до 71. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Среди отравившихся — 61 ребенок.

Таким образом, за ночь за медицинской помощью обратился 21 человек с признаками отравления, уточняют в администрации. Ранее сообщалось о 50 отравившихся детях. У них фиксировали повышенную температуру, тошноту, рвоту и расстройство кишечника.

ОБНОВЛЕНО 10:07

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске по ст. 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Накануне власти сообщали, что, по предварительным данным, причиной массового отравления могла стать загрязненная питьевая вода. Мэрия города призвала жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств, однако заявила, что «утверждать, что они (отравления — ред.) связаны с питьевой водой нельзя». Сотрудники МУП «Буйнакскводоканал» и Роспотребнадзора произвели забор со всех источников питьевой воды и направили ее на экспертизу.

Глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода, так как «отравившиеся дети проживают в различных частях города». Он уверил, что некоторые родители назвали причиной отравления мандарины, другие — сок.

Теги:
отравление, дагестан, ng
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