Премьер-министр Эстонии объявил об отставке на фоне коррупционного скандала 

Премьер-министр Эстонии и лидер Центристской партии Юри Ратас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом 42-летний политик заявил в своем фейсбуке.

«Обнародованные сегодня подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия», — написал он.

Накануне Полиция безопасности Эстонии (КаПо) заявила о подозрениях в отношении генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, советника министра финансов Керсти Крахта, предпринимателя Хиллара Тедера и еще двух человек.

По версии правоохранителей, Тедер и Корб договорились, что бизнесмен пожертвует Центристской партии до миллиона евро, а Корб, в свою очередь, поможет связанной с Тедером компании Porto Franco получить кредит на 39,4 млн евро по льготной ставке.

По словам премьера, его отставка фактически означает конец нынешней правящей коалиции, в которую входят Консервативная народная партия и партия «Отечество». Ратас занял кресло главы правительства пять лет назад. В период с 2005 по 2007 год он был мэром Таллина.