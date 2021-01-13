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№ 2 от 13 января 2021

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Более 100 общественных деятелей направили российским властям открытое письмо с требованием обеспечить «детей ГУЛАГа» жильем

Общество5

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Более 100 общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо с требованием обеспечить права жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей за счет средств федерального бюджета в приоритетном порядке. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Григорий Вайпан, который сопровождал в Конституционном суде иск трех женщин — жертв репрессий.

Письмо направлено президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем предлагается «принять такой закон, по которому жертвы репрессий смогут получить жилье в короткий срок».

В середине декабря группа депутатов внесла в Госдуму поправки, которые исправляют правительственный законопроект с помощью положений альтернативного законопроекта. Авторы обращения призывают принять поправки во втором чтении в Госдуме, чтобы «дети ГУЛАГа» смогли получить положенное по закону жилье.

Письмо опубликовано на сайте газеты «Коммерсант». «Сегодня в России полторы тысячи „детей ГУЛАГа“, уже пожилых людей, продолжают жить в ссылке. Вернуться они не могут до сих пор», — говорится в письме. Конституционный суд постановил незамедлительно исправить закон и восстановить права жертв репрессий, отмечается в документе. Спустя год решение суда не исполнено и рискует остаться неисполненным.

Авторы обращения отмечают: жертвы репрессий смогут получить жилье лишь в порядке общей очереди, то есть в лучшем случае через 25–30 лет. Таким образом, до возвращения домой они могут не дожить, сообщается в письме.

Среди тех, кто подписал обращение к российским властям, — журналисты Леонид Парфенов, Кирилл Мартынов, Дмитрий Муратов, правозащитник Николай Сванидзе, соучредитель фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский, писатель Людмила Улицкая, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер, политолог Екатерина Шульман, а также председатель МОО «Комитета против пыток» Игорь Каляпин, доктор юридических наук Елена Лукьянова и другие общественные и культурные деятели.

В ноябре прошлого года спецдокладчики ООН направили властям России письмо, в котором потребовали обеспечить жильем «детей ГУЛАГа» в течение ближайших двух лет.

В 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Он предписывал выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Однако в 2005 году Госдума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам.

В 2019 году это оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер. В декабре 2019 года КС постановил, что такой механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон.

Теги:
ng, гулаг, жертвы, репрессии
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