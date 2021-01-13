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№ 2 от 13 января 2021Читать номер
YouTube временно заблокировал канал Трампа из-за риска подстрекательства к насилию
Видеосервис YouTube временно приостановил работу канала действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию.
Представитель YouTube заявил, что блокировка продлится как минимум неделю в соответствии с политикой платформы. По мнению компании, одно из недавно опубликованных видео президента «спровоцировало насилие», поэтому оно было удалено. О каком видео идет речь — не уточняется.
«После тщательной проверки, опасаясь разжигания насилия, мы удалили недавний контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и заблокировали аккаунт за нарушение нашей политики подстрекательства к насилию», — говорится в заявлении представителя YouTube.
В компании уверили, что после того, как пройдет неделя заморозки канала, YouTube пересмотрит свое решение. Согласно правилам YouTube, получение второго предупреждения приведет к двухнедельной блокировке, если аккаунту вынесут три предупреждения, это приведет к постоянному бану.
Как отмечает CNN, YouTube оставался единственной крупной платформой, которая каким-либо образом не ограничила работу аккаунтов Трампа.
Блокировка аккаунтов, связанных с Трампом, началась после 6 января, когда десятки тысяч сторонников действующего президента США прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий.
Соцсети, включая Facebook, который заблокировал аккаунт Трампа «на неопределенный срок», и Instagram, приняли такое решение, чтобы избежать призывов к мятежу. В Twitter заявили, что заблокировали аккаунт действующего президента США навсегда. Поводом для такого решения послужили два последних твита Трампа, которые он написал 8 января. Facebook заблокировал аккаунт Трампа, а Twitter полностью заблокировал его.
Впоследствии Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у сторонников Трампа альтернативную социальную сеть Parler. После этого мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — за неделю его скачали более полумиллиона американских граждан.