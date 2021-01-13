ФБР завело более 160 дел после штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 дел после штурма Капитолия, в котором участвовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального отделения спецслужбы в округе Колумбия Стивен Д’Антуоно.

Видео с брифинга опубликовало The Wall Street Journal. «За шесть дней мы открыли более 160 дел, и это лишь вершина айсберга», — заявил Д’Антуоно. По его словам, в адрес федерального бюро направлено более 100 тыс. фото и видео с места событий. Исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что Минюст установил более 170 подозреваемых, более чем 70 из них уже предъявили обвинения.

Ранее конгрессмен-демократ Джейсон Кроу со ссылкой на данные министра армии США Райана Маккарти сообщил, что в США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту «внутреннего терроризма» после штурма Капитолия. Полиция США уже арестовала несколько самых ярких участников погрома. По данным CNN, ФБР уже получило информацию о том, что «вооруженные протесты» планируются в столицах всех штатов и в округе Колумбия в дни инаугурации.

Несколько тысяч сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, когда в здании заседали конгрессмены. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции.