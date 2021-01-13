Что произошло за ночь 13 января. Коротко

Палата представителей США приняла резолюцию с призывом к вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить действующего президента Дональда Трампа с помощью 25-й поправке к Конституции, которая регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента, если тот по любой причине не способен исполнять возложенные на него обязанности. Трансляция велась на сайте Палаты представителей.

Сам Пенс еще до того, как конгрессмены приняли резолюцию, высказался против отстранения от должности Трампа и отказался воспользоваться своими конституционными полномочиями, прописанными в 25-й поправке к Конституции. Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, само письмо распространило NBC News в твиттере.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет (министров — ред.) задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», — заявил Пенс.

Вице-президент уверил, что 25-я поправка была разработана как ответ на неспособность исполнять обязанности или инвалидность президента, поэтому поправка «не предназначена для наказания или узурпации».

Пенс уверен, что применение этой поправки «создаст ужасный прецедент». «Я призываю вас и всех членов Конгресса избегать действий, которые еще сильней разделят (США — ред.) и разожгут сиюминутные страсти», — заявил он.

«Работайте с нами, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена», — уверил вице-президент.

Палата представителей после штурма Капитолия опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа — конгрессмены обвинили президента в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на то что полномочия действующего президента истекают 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым сместить Трампа до конца его срока, так как это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Спикер нижней палаты Ненси Пелоси уверена, что перед тем, как инициировать процедуру импичмента, необходимо было попробовать сместить Трампа в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Несколько тысяч сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти в ответ ввели в Вашингтон спецназ ФБР и Нацгвардию из соседних штатов, в течение нескольких часов им удалось зачистить здание.