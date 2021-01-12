В Мосгорсуде отобрали присяжных по делу полицейского, открывшего в метро стрельбу по коллегам

В Мосгорсуде отобрали присяжных по делу Алексея Смирнова, который открыл стрельбу по коллегам на станции московского метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года. Об этом «Новой газете» рассказали в суде.

Следующее заседание состоится 13 января в 11:00. Ранее присяжных несколько раз отобрать не удавалось, отмечает ТАСС. Отборы не состоялись, так как один из потерпевших по делу захотел лично участвовать в процедуре, но не приехал в нужный день в суд по состоянию здоровья. Еще одной причиной стала неявка всех кандидатов в заседатели.

Коллеги в день произошедшего собирались задержать Смирнова по подозрению во взятке. По версии следствия, он собирался получить от мигранта из Кыргызстана 2 тысячи рублей в пачке бумажных платочков, как он уже делал ранее. В суде полицейский заявил, что сотрудники УСБ готовили против него провокацию и сами собирались спровоцировать его на то, чтобы принять взятку. После задержания Смирнова отправили под арест.