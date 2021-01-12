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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 1 от 11 января 2021

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В Мосгорсуде отобрали присяжных по делу полицейского, открывшего в метро стрельбу по коллегам

Общество3

3
 

В Мосгорсуде отобрали присяжных по делу Алексея Смирнова, который открыл стрельбу по коллегам на станции московского метро «Рязанский проспект» в сентябре 2019 года. Об этом «Новой газете» рассказали в суде. 

Следующее заседание состоится 13 января в 11:00. Ранее присяжных несколько раз отобрать не удавалось, отмечает ТАСС. Отборы не состоялись, так как один из потерпевших по делу захотел лично участвовать в процедуре, но не приехал в нужный день в суд по состоянию здоровья. Еще одной причиной стала неявка всех кандидатов в заседатели.

Коллеги в день произошедшего собирались задержать Смирнова по подозрению во взятке. По версии следствия, он собирался получить от мигранта из Кыргызстана 2 тысячи рублей в пачке бумажных платочков, как он уже делал ранее. В суде полицейский заявил, что сотрудники УСБ готовили против него провокацию и сами собирались спровоцировать его на то, чтобы принять взятку. После задержания Смирнова отправили под арест. 

Теги:
присяжные, em, мосгорсуд

В Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Общество683

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Прокуроры Германии объявили, что крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket удалось закрыть. Об этом пишет Deutsche Welle.

Следователям удалось отключить сервер накануне. На сайте продавали наркотики, фальшивые деньги, украденные личные данные и вредоносное программное обеспечение, торговля велась с использованием криптовалюты. Общая сумма транзакций эквивалентна 140 млн евро (более 12,5 млрд рублей). 

Предполагаемый оператор — 34-летний австралиец, имя которого не уточняется. Его правоохранители задержали недалеко от границы с Данией.

Даркнет — скрытая сеть, позволяющая передавать данные в зашифрованном виде. Обмен файлами между пользователями происходит анонимно, так как IP-адресов нет в публичном доступе. Российская торговая площадка «Гидра» в даркнете, по подсчетам «Проекта» в 2019 году, стала крупнейшей в мире по продаже наркотиков. 

Теги:
em, германия, даркнет
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