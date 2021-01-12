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№ 1 от 11 января 2021

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В Германии закрыли крупнейшую торговую площадку в даркнете

Общество2

2
 

Прокуроры Германии объявили, что крупнейшую незаконную торговую площадку в даркнете DarkMarket удалось закрыть. Об этом пишет Deutsche Welle.

Следователям удалось отключить сервер накануне. На сайте продавали наркотики, фальшивые деньги, украденные личные данные и вредоносное программное обеспечение, торговля велась с использованием криптовалюты. Общая сумма транзакций эквивалентна 140 млн евро (более 12,5 млрд рублей). 

Предполагаемый оператор — 34-летний австралиец, имя которого не уточняется. Его правоохранители задержали недалеко от границы с Данией.

Даркнет — скрытая сеть, позволяющая передавать данные в зашифрованном виде. Обмен файлами между пользователями происходит анонимно, так как IP-адресов нет в публичном доступе. Российская торговая площадка «Гидра» в даркнете, по подсчетам «Проекта» в 2019 году, стала крупнейшей в мире по продаже наркотиков. 

Теги:
em, германия, даркнет

Роскомнадзор потребовал от саратовского издания удалить название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, посчитав его нецензурным

Общество513

Иван Жилинспецкор

513
 

Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от издания «Свободные новости» удалить из комментариев к публикации «Играем в города» название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, посчитав первую часть этого топонима нецензурной.

«Установлен факт публикации сетевым изданием «Свободные новости» комментария под именем «Мексиканец Педро» указанный комментарий содержит признаки нецензурной брани. Требуем незамедлительно по получении данного обращения удалить вышеназванный комментарий или отредактировать его», — говорится в уведомлении Роскомнадзора.

«Название города было написано на русском языке, — рассказала «Новой газете» главный редактор «Свободных новостей» Елена Иванова. — После получения уведомления, мы отредактировали комментарий, написав это же название латинскими буквами. Наш юрист предлагает написать запрос в географическое общество, чтобы подтвердить существование этого города».

«Свободные новости» также обратились к главе саратовского Роскомнадзора Роману Чуйченко с просьбой прояснить претензию. Чиновник пообещал «разобраться в ситуации».

Ojuelos de Jalisco — город в центральной части Мексики. Он был основан в 1569 году, его население — 32 000 человек.

Теги:
саратовская область, роскомнадзор, em
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