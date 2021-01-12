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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Роскомнадзор потребовал от саратовского издания удалить название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, посчитав его нецензурным
Иван Жилинспецкор
Управление Роскомнадзора по Саратовской области потребовало от издания «Свободные новости» удалить из комментариев к публикации «Играем в города» название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, посчитав первую часть этого топонима нецензурной.
«Установлен факт публикации сетевым изданием «Свободные новости» комментария под именем «Мексиканец Педро» указанный комментарий содержит признаки нецензурной брани. Требуем незамедлительно по получении данного обращения удалить вышеназванный комментарий или отредактировать его», — говорится в уведомлении Роскомнадзора.
«Название города было написано на русском языке, — рассказала «Новой газете» главный редактор «Свободных новостей» Елена Иванова. — После получения уведомления, мы отредактировали комментарий, написав это же название латинскими буквами. Наш юрист предлагает написать запрос в географическое общество, чтобы подтвердить существование этого города».
«Свободные новости» также обратились к главе саратовского Роскомнадзора Роману Чуйченко с просьбой прояснить претензию. Чиновник пообещал «разобраться в ситуации».
Ojuelos de Jalisco — город в центральной части Мексики. Он был основан в 1569 году, его население — 32 000 человек.
Теги:саратовская область, роскомнадзор, em
Ижевская прокуратура начала проверку использования нацистской символики на цирковом представлении
Прокуратура Первомайского района Ижевска начала проверку из-за демонстрации нацистской символики во время представления в местном цирке. Об этом сообщает пресс-служба удмуртской прокуратуры.
Нацистскую символику использовали на Рождественском представлении 8 января. В самом цирке заявили, что выступления могут носить «ироничный и гротескный характер».
«Нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда», — объяснили там (цитата по «Коммерсанту»).
Представление проводилось по заказу Ижевской епархии. Там подчеркнули, что у представления не было цели нарушить законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики.
И в епархии, и в цирке напомнили, что КоАП позволяет демонстрацию подобных символов, если они формируют негативное отношение к нацизму и экстремизму, а признаков пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии в действиях людей нет. Подобная норма появилась в законодательстве в прошлом году.