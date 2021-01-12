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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Ижевская прокуратура начала проверку использования нацистской символики на цирковом представлении
Прокуратура Первомайского района Ижевска начала проверку из-за демонстрации нацистской символики во время представления в местном цирке. Об этом сообщает пресс-служба удмуртской прокуратуры.
Нацистскую символику использовали на Рождественском представлении 8 января. В самом цирке заявили, что выступления могут носить «ироничный и гротескный характер».
«Нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда», — объяснили там (цитата по «Коммерсанту»).
Представление проводилось по заказу Ижевской епархии. Там подчеркнули, что у представления не было цели нарушить законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики.
И в епархии, и в цирке напомнили, что КоАП позволяет демонстрацию подобных символов, если они формируют негативное отношение к нацизму и экстремизму, а признаков пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии в действиях людей нет. Подобная норма появилась в законодательстве в прошлом году.
Теги:цирк, прокуратура, удмуртия, em
В Дагестане госпитализировали более 30 детей с признаками отравления
В больницу дагестанского Буйнакска поступили 34 ребенка с признаками отравления, сообщил ТАСС глава города Исламудин Нургудаев. Ранее «Интерфаксу» в пресс-службе городской администрации сообщили о 30 госпитализированных детях.
Нургудаев заявил, что пациенты продолжают поступать. У детей зафиксировали повышенную температуру, тошноту и рвоту. Самому старшему из госпитализированных детей 13 лет.
«Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств», — уточнили в администрации. Сотрудники МУП «Буйнакскводоканал» и Роспотребнадзора произвели забор со всех источников питьевой воды и направили ее на экспертизу.
В декабре прошлого года в Астрахани десятки людей попали в больницу после посещения бассейна «Динамо», большинство из них — дети. Тогда СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК). Выяснилось, что посетители отравились, так как новый сотрудник бассейна перепутал баки с жидкостями при обработке воды.