Ижевская прокуратура начала проверку использования нацистской символики на цирковом представлении

Прокуратура Первомайского района Ижевска начала проверку из-за демонстрации нацистской символики во время представления в местном цирке. Об этом сообщает пресс-служба удмуртской прокуратуры.

Нацистскую символику использовали на Рождественском представлении 8 января. В самом цирке заявили, что выступления могут носить «ироничный и гротескный характер».

«Нацистская символика была использована в эпизоде "1942 год". В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных животных в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда», — объяснили там (цитата по «Коммерсанту»).

Представление проводилось по заказу Ижевской епархии. Там подчеркнули, что у представления не было цели нарушить законодательство, запрещающее публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики.

И в епархии, и в цирке напомнили, что КоАП позволяет демонстрацию подобных символов, если они формируют негативное отношение к нацизму и экстремизму, а признаков пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии в действиях людей нет. Подобная норма появилась в законодательстве в прошлом году.