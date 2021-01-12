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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
В Дагестане госпитализировали несколько десятков детей с признаками отравления
В больницы дагестанского Буйнакска поступили 34 ребенка с признаками отравления, сообщил ТАСС глава города Исламудин Нургудаев. Ранее «Интерфаксу» в пресс-службе городской администрации сообщили о 30 госпитализированных детях.
Нургудаев заявил, что пациенты продолжают поступать, некоторые ушли из больницы. У детей зафиксировали повышенную температуру, тошноту и рвоту. Самому старшему из госпитализированных детей 13 лет.
«Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств», — уточнили в администрации. Сотрудники МУП «Буйнакскводоканал» и Роспотребнадзора произвели забор со всех источников питьевой воды и направили ее на экспертизу.
В декабре прошлого года в Астрахани десятки людей попали в больницу после посещения бассейна «Динамо», большинство из них — дети. Тогда СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК). Выяснилось, что посетители отравились, так как новый сотрудник бассейна перепутал баки с жидкостями при обработке воды.
Теги:отравление, дети, вода , em, дагестан
Ростовчанина приговорили к двум годам колонии за комментарии о теракте в Новой Зеландии
Суд приговорил ростовчанина Константина Култышева к двум годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.
Помимо этого, Култышеву запретили администрировать сайты в течение двух лет. Суд посчитал, что мужчина 17 марта 2019 года разместил в интернете комментарии, оправдывающие теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча. Южный региональный центр судебных экспертиз Минюста пришел к выводу, что в высказываниях была солидаризация с террористом и одобрение его действий.
В ноябре прошлого года за комментарии, оправдывающие тот же теракт, аналогичный срок получил житель Ростовской области Денис Щебетун. До этого за высказывания в сети о нападениях омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей, а в начале ноября суд назначил 400 тысяч рублей штрафа военному Владимиру Перменеву.
Стрельба в мечетях Крайстчерча произошла 15 марта 2019 года, тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены.
В августе по обвинению в теракте австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. Таррант объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.