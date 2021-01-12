В Дагестане госпитализировали несколько десятков детей с признаками отравления

В больницы дагестанского Буйнакска поступили 34 ребенка с признаками отравления, сообщил ТАСС глава города Исламудин Нургудаев. Ранее «Интерфаксу» в пресс-службе городской администрации сообщили о 30 госпитализированных детях.

Нургудаев заявил, что пациенты продолжают поступать, некоторые ушли из больницы. У детей зафиксировали повышенную температуру, тошноту и рвоту. Самому старшему из госпитализированных детей 13 лет.

«Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это еще не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от потребления воды из кранов до выяснения обстоятельств», — уточнили в администрации. Сотрудники МУП «Буйнакскводоканал» и Роспотребнадзора произвели забор со всех источников питьевой воды и направили ее на экспертизу.

В декабре прошлого года в Астрахани десятки людей попали в больницу после посещения бассейна «Динамо», большинство из них — дети. Тогда СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК). Выяснилось, что посетители отравились, так как новый сотрудник бассейна перепутал баки с жидкостями при обработке воды.