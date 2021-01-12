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№ 1 от 11 января 2021

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Ростовчанина приговорили к двум годам колонии за комментарии о теракте в Новой Зеландии

Общество9

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Суд приговорил ростовчанина Константина Култышева к двум годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

Помимо этого, Култышеву запретили администрировать сайты в течение двух лет. Суд посчитал, что мужчина 17 марта 2019 года разместил в интернете комментарии, оправдывающие теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча. Южный региональный центр судебных экспертиз Минюста пришел к выводу, что в высказываниях была солидаризация с террористом и одобрение его действий.

В ноябре прошлого года за комментарии, оправдывающие тот же теракт, аналогичный срок получил житель Ростовской области Денис Щебетун. До этого за высказывания в сети о нападениях омскую студентку оштрафовали на 320 тысяч рублей, а в начале ноября суд назначил 400 тысяч рублей штрафа военному Владимиру Перменеву.

Стрельба в мечетях Крайстчерча произошла 15 марта 2019 года, тогда погиб 51 человек, еще 40 были ранены.

В августе по обвинению в теракте австралийца Брентона Тарранта приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Этот приговор стал первым подобным в Новой Зеландии. Таррант объяснял атаку своей ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.

Теги:
приговор, ростовская область, em
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