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№ 1 от 11 января 2021

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В Подмосковье арестовали водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными

Общество3

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Красногорский городской суд Подмосковья арестовал Ивана Гаврикова — водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову.

Гаврикова отправили в СИЗО на два месяца по делу о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК). Обвинение ему уже предъявили, свою вину на допросе Гавриков не признал. Также было возбуждено дело о нарушении правил вождения или эксплуатации военных машин (ч. 3 ст. 350 УК).

ДТП произошло вчера на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово. В результате аварии погибли четыре человека, более 40 пострадали. Гендиректор компании «Триумф ВНВ» Наталья Попович рассказала, что Гавриков арендовал машину у фирмы.

Теги:
em, арест, Подмосковье

В Перми после трагедии со смертельным исходом уволили главу фонда капремонта. И сразу назначили ответственным за ЖКХ

Общество295

Александра Семеноваспециально для «Новой»

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Уволившийся с должности генерального директора фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов занял руководящий пост в другом госучреждении жилищно-коммунального хозяйства. Он назначен главой ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края», сообщает информационный портал 59.ru

Увольнение Баранова связывают с происшествием 9 января в центре Перми, когда на улице Краснова обрушился деревянный строительный переход, возведенный в декабре для планировавшегося капитального ремонта дома. Под завалами оказались две женщины. Одна из пострадавших —пенсионерка 70 лет — скончалась от полученных травм в больнице на следующий день. Возбуждено уголовное дело.

После ЧП в правительстве региона напомнили, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе регионального фонда капитального ремонта. «Случившаяся на днях трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей, кадровое решение принято», — говорилось в сообщении пресс-службы. Впрочем, вскоре эту фразу убрали, отмечает 59.ru.

Дмитрий Баранов возглавлял фонд капремонта края с лета 2017 года.

Теги:
sn, авария, обвал, пермь
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