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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
В Перми после трагедии со смертельным исходом уволили главу фонда капремонта. И сразу назначили ответственным за ЖКХ
Александра Семеноваспециально для «Новой»
Уволившийся с должности генерального директора фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов занял руководящий пост в другом госучреждении жилищно-коммунального хозяйства. Он назначен главой ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края», сообщает информационный портал 59.ru.
Увольнение Баранова связывают с происшествием 9 января в центре Перми, когда на улице Краснова обрушился деревянный строительный переход, возведенный в декабре для планировавшегося капитального ремонта дома. Под завалами оказались две женщины. Одна из пострадавших —пенсионерка 70 лет — скончалась от полученных травм в больнице на следующий день. Возбуждено уголовное дело.
После ЧП в правительстве региона напомнили, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе регионального фонда капитального ремонта. «Случившаяся на днях трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей, кадровое решение принято», — говорилось в сообщении пресс-службы. Впрочем, вскоре эту фразу убрали, отмечает 59.ru.
Дмитрий Баранов возглавлял фонд капремонта края с лета 2017 года.
Гражданин Азербайджана незаконно вывез из России в Турцию 2,5 млрд рублей
Гражданин Азербайджана незаконно доставил из России в Турцию сумму, эквивалентную 2,5 млрд рублей. Для этого ему понадобилось более 30 полетов, сообщили в Федеральной таможенной службе России.
В сообщении говорится, что азербайджанец совершал поездки в 2019 году. Он летал в Стамбул через аэропорты Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара (Пашковский), декларируя различные суммы денег.
Таможенники установили, что наличные предназначались для коммерческих целей — закупки текстиля в Турции для дальнейшей продажи в Москве. Против азербайджанца возбудили два дела о контрабанде наличных в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК).