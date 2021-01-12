В Перми после трагедии со смертельным исходом уволили главу фонда капремонта. И сразу назначили ответственным за ЖКХ

Уволившийся с должности генерального директора фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов занял руководящий пост в другом госучреждении жилищно-коммунального хозяйства. Он назначен главой ГБУ «Центр расчетов в жилищно-коммунальной сфере Пермского края», сообщает информационный портал 59.ru.

Увольнение Баранова связывают с происшествием 9 января в центре Перми, когда на улице Краснова обрушился деревянный строительный переход, возведенный в декабре для планировавшегося капитального ремонта дома. Под завалами оказались две женщины. Одна из пострадавших —пенсионерка 70 лет — скончалась от полученных травм в больнице на следующий день. Возбуждено уголовное дело.

После ЧП в правительстве региона напомнили, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно высказывал претензии к работе регионального фонда капитального ремонта. «Случившаяся на днях трагедия на улице Краснова в Перми стала последней каплей, кадровое решение принято», — говорилось в сообщении пресс-службы. Впрочем, вскоре эту фразу убрали, отмечает 59.ru.

Дмитрий Баранов возглавлял фонд капремонта края с лета 2017 года.