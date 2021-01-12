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№ 1 от 11 января 2021

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Гражданин Азербайджана незаконно вывез из России в Турцию 2,5 млрд рублей

Общество10

10
 

Гражданин Азербайджана незаконно доставил из России в Турцию сумму, эквивалентную 2,5 млрд рублей. Для этого ему понадобилось более 30 полетов, сообщили в Федеральной таможенной службе России. 

В сообщении говорится, что азербайджанец совершал поездки в 2019 году. Он летал в Стамбул через аэропорты Ростова-на-Дону (Платов) и Краснодара (Пашковский), декларируя различные суммы денег. 

Таможенники установили, что наличные предназначались для коммерческих целей — закупки текстиля в Турции для дальнейшей продажи в Москве. Против азербайджанца возбудили два дела о контрабанде наличных в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК). 

Теги:
уголовное дело, деньги, контрабанда, em

Минприроды занялось проектом создания типовых приютов для бездомных животных

Общество25

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Минприроды начало разработку проекта сети государственных типовых приютов для бездомных животных. Стоимость строительства таких учреждений варьируется от от 10 млн до 25 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Как пояснил «Коммерсанту» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сегодня в стране создана лишь треть необходимого количества мест в учреждениях для бездомных животных, а в некоторых субъектах федерации и вовсе нет ни одного приюта.

По его словам, типовое решение поможет избежать ситуации, когда на строительство тратится около 50 миллионов рублей, а в итоге получается «концлагерь для собак». На эти средства, утверждает депутат, разумнее построить три стандартных качественных приюта.

Согласно планам Минприроды, часть денег на строительство подобных заведений будет выделено из федерального бюджета, так как в регионах на фоне пандемии есть проблемы со средствами. Проекты типовых приютов готовит Агентство стратегических инициатив. Один из предложенных вариантов — комплекс для стерилизации с ветклиникой, карантинной зоной, вольерами и самим приютом, другой — центр гуманного обращения с животными, цель которого — найти беспризорным собакам и кошкам новых хозяев.

Подготовить предложения по созданию приютов правительство попросил президент Владимир Путин. Такое поручение он дал по итогам встречи с зоозащитниками и экологами, которая состоялась этим летом.

Проблема защиты животных особенно обострилась на фоне участившихся случаев жестокого обращения с ними в некоторых приютах. Так, в середине ноября стало известно о происходящем в подобном заведении, расположенном 13 километрах от Иркутска. Местные жители рассказали, что сотрудники учреждения для животных пытались избавиться от собак и щенков, забивая их ударами по голове и замораживая живьем.

Теги:
sn, зоозащитники, животные, экология
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