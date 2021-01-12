FT: основатель Alibaba Джек Ма не появляется на публике из-за пандемии COVID-19

Китайский бизнесмен, основатель Alibaba Group Джек Ма не путешествует и не появляется на публике из-за пандемии коронавируса. Об этом Financial Times рассказал один из его друзей, имя которого издание не называет.

Другой друг Ма уточнил, что бизнесмен быстро отвечает на сообщения и звонки. «Обсуждения с регулирующими органами все еще продолжаются, поэтому ему просто нужно хранить молчание, пока они не будут разрешены», — объяснил он. Собеседники FT уверяют, что Ма просто «затаился».

Как отмечает издание, многие друзья и коллеги Ма отрицают, что он находится в опасности или покинул Китай. Они также утверждают, что бизнесмен не жалеет о критике международных финансовых норм на форуме в Шанхае — это было его последним появлением на публике.

При этом за последнее время слухи о местонахождении Ма распространялись в китайских соцсетях, которые контролируются государством. FT утверждает, что местные СМИ получили четкие инструкции по поводу того, что можно, а что нельзя сообщать о ситуации с Alibaba.

СМИ обратили внимание на пропажу Ма в начале января. В октябре на форуме в Шанхае бизнесмен раскритиковал международные финансовые нормы и политические элиты за устаревший подход к экономическому регулированию.

Помимо того, что Ма перестал появляться на публике, в начале ноября китайские регулирующие органы приостановили первичное публичное размещение акций Ant Group («дочка» Alibaba) на сумму свыше 34 миллиардов долларов за два дня до события. Это должно было стать крупнейшим IPO в мировой истории. В декабре власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba.