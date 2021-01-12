Глава МИД Великобритании объявил об ограничениях на ведение бизнеса с КНР из-за нарушения прав уйгуров

Великобритания введет ряд ограничений на ведение бизнеса с Китаем в связи с нарушением прав уйгуров. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

«Этот пакет [ограничений] в совокупности поможет убедиться, что никакие британские организации, правительство или частный сектор намеренно или случайно не извлекают выгоду из нарушения прав человека в отношении уйгуров или других меньшинств в Синьцзяне или не способствуют им», — сказал он во время выступления в парламенте (цитата по Reuters).

Рааб пообещал, что Великобритания создаст более надежное руководство по комплексной проверке источников финансирования организаций. Также планируется ужесточить Закон о современном рабстве, включив в него штрафы, запретить правительственные контракты с любыми компаниями, которые не соблюдают правила закупок, и запустить специальный анализ экспортного контроля Синьцзяня.

Уйгуры – это тюркский народ, который живет на северо-западе Китая. Большинство из них исповедуют ислам. По данным Human Right Watch, власти много лет преследуют представителей этого народа, используя систему видеонаблюдения с распознаванием лиц и лагеря «политического перевоспитания».

Австралийский институт стратегической политики сообщал, что китайские власти заставляют узников «лагерей перевоспитания» работать на фабриках, производящих продукцию в том числе и для известных компаний (Apple, Google, Lacoste, Nike, Puma и других). В ноябре прошлого года записку от одного из уйгуров нашел житель Санкт-Петербурга в новом ботинке от компании The North Face. Там пообещали провести расследование.