«Коммерсант»: структура Россвязи предложила создать единую систему профилей виртуальных cим-карт

Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственный Россвязи, выступил с инициативой создания в России единой системы хранения профилей eSIM. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Инициативу уже положительно оценили в министерстве цифрового развития. Как говорится в публикации «Коммерсанта», предполагается, что платформой будет управлять сам институт, а операторы связи должны пользоваться его услугами, подобное требование есть в проекте концепции применения eSIM, которую готовит ЦНИИС.

Технология eSIM позволяет отказаться от сим-карты за счет использования в устройстве встроенного чипа, который позволяет абонентам подключаться к сетям разных операторов. Пока в России технология eSIM законодательно не регулируется.

Операторы связи уже заявили, что относятся к идее ЦНИИС неоднозначно. В «Билайне» и МТС считают, что централизованная система хранения данных негативно отразится на их безопасности.

Артем Элекин — для «Новой»