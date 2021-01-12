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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
«Коммерсант»: структура Россвязи предложила создать единую систему профилей виртуальных cим-карт
«Новая газета»редакция
Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственный Россвязи, выступил с инициативой создания в России единой системы хранения профилей eSIM. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Инициативу уже положительно оценили в министерстве цифрового развития. Как говорится в публикации «Коммерсанта», предполагается, что платформой будет управлять сам институт, а операторы связи должны пользоваться его услугами, подобное требование есть в проекте концепции применения eSIM, которую готовит ЦНИИС.
Технология eSIM позволяет отказаться от сим-карты за счет использования в устройстве встроенного чипа, который позволяет абонентам подключаться к сетям разных операторов. Пока в России технология eSIM законодательно не регулируется.
Операторы связи уже заявили, что относятся к идее ЦНИИС неоднозначно. В «Билайне» и МТС считают, что централизованная система хранения данных негативно отразится на их безопасности.
Артем Элекин — для «Новой»
Теги:связь, мобильные операторы, eSIM, em
Китай ввел локдаун в нескольких городах возле Пекина из-за COVID-19
Власти Китая ввели новые ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территориях, прилегающих к Пекину. На улицу не смогут выходить 4,9 млн жителей города Ланфан (профинция Хэбэй), передает Reuters.
Ограничительные меры ввели на семь дней, за это время население пройдет массовое тестирование на коронавирус. Запрет на выход из дома также объявили два уезда городского округа Ланфан — Санхэ и Гуань, граничащие с Пекином. При этом в первом не сообщили о выявлении случаев заражения COVID-19, а во втором обнаружили одного заболевшего.
Несмотря на то, что количество заражений в Китае сокращается, власти вводят строгие ограничения каждый раз, когда появляются новые случаи, чтобы предотвратить экономический застой, с которым страна столкнулась год назад.
Ранее жителям городов Шицзячжуан (административный центр провинции Хэбэй) и Синтай (провинция Хэбэй) также порекомендовали оставаться дома в течение семи дней. За последние десять дней в провинции выявили 326 новых случаев заражения коронавирусом.
31 декабря власти Китая одобрили использование вакцины, разработанной китайской фармацевтической корпорацией Sinopharm (China National Pharmaceutical Group). Разработчики препарата заявили, что его эффективность составляет 79,34% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут 14 января в Китай, чтобы определить причины возникновения коронавируса.
За все время с начала пандемии в Китае зарегистрировали 96 941 случай заражения коронавирусом. К концу марта 2020 года власти страны заявили, что им удалось сдержать распространение вируса. В начале апреля за сутки в Китае впервые с января не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, а число заболевших за день в стране составило 32.