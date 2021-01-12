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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Соратника арестованного схимонаха Сергия вновь арестовали на 15 суток
«Новая газета»редакция
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил еще 15 суток административного ареста соратнику опального схимонаха Сергия Всеволода Могучева, который уже почти две недели находится в спецприемнике по другому делу. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе суда.
В этот раз Могучеву вменили возбуждение ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Как сообщил «Новой газете» адвокат Михаил Толмачев, претензии правоохранителей вызвал репост активистом видеозаписи с проповедью схимонаха Сергия под названием «Кто готовит рабство в России».
Ранее сегодня суд отклонил апелляцию защиты на решение об административном аресте Могучева на 15 суток. В прошлый раз — 31 декабря — его отправили в спецприемник за неповиновение сотрудникам полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП).
Активиста задержали накануне штурма Среднеуральского женского монастыря бойцами Росгвартии и ОМОНа. На следующий день наставника Могучева — схимонаха Сергия — увезли в Москву, где арестовали на 2 месяца в рамках уголовных дел о склонении к совершению самоубийства, самоуправстве и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Теги:sn, суды, арест, схиигумен сергий
Мосгорсуд снизил сроки наказания фигурантам дела «Нового величия»
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Мосгорсуд смягчил приговор в отношении нескольких фигурантов «Нового величия», осужденных за создание экстремистского сообщества. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.
Коллегия судей снизила на пару месяцев реальные сроки наказания двоим из трех подсудимых. Таким образом, Руслан Костыленков получил 6 лет 9 месяцев вместо 7 лет, а Петр Карамзин — 6 лет 3 месяца вместо 6,5. Получившим условные сроки Анне Павликовой и Марии Дубровик суд сократил сроки наказания на год.
В своей апелляционной жалобе защита просила признать приговор незаконным и необоснованным. Адвокат Марии Дубовик Максим Пашков настаивал, что состав преступления не был доказан, действия осужденных квалифицированы не правильно. «Нет доказательств, что Дубовик действовала по мотивам ненависти и вражды. Обвинение указало все что угодно, но не то, что предусмотрено законом. Отсутствие идеологического мотива исключает квалификацию по 282.1 статье», – полагает Пашков.
По его мнению, дело не правосудное, не было поводов и оснований для возбуждения дела. В ходе всего предварительного расследования силовиков не интересовала законность, а всем был важен результат. Единственная цель этого дела – наказание не за совершение конкретного преступления, а за политические взгляды, считает адвокат Пашков.
Его коллега — защитник Петра Карамзина Александр Лупашко заявил, что судья Люблинского суда Александр Маслов не хотел выносить такой приговор, но на него якобы оказали давление. В результате суд вынес слишком суровый приговор за преступление, которого Карамзин и другие осужденные не совершали, считает адвокат.
Аналогичная позиция была и у других защитников. Фигуранты дела попросили суд признать приговор незаконным и отменить его. Они категорически не признают вину.
6 августа Люблинский суд Москвы признал виновными Руслана Костыленкова, Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Анну Павликову, Марию Дубовик и Максима Рощина в создании экстремистского сообщества. Им назначили сроки от 4 лет условно до 7,5 года реального заключения. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права размещать любые материалы и обращения в интернете, сроком на 5 лет и с ограничением свободы на 2 года.
Аналогичное дело в отношении Павла Ребровского рассмотрели отдельно, его приговорили к шести годам колонии. В начале декабря стало известно, что его этапировали из СИЗО к месту отбытия наказания, хотя его приговор не вступил в законную силу и его апелляционная жалоба еще не была рассмотрена Мосгорсудом.
По версии следствия, молодые люди якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако защита настаивает, что предложивший создать «Новое величие» секретный свидетель Руслан Д. был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб и сам спровоцировал обвиняемых.
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