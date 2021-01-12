Китай ввел локдаун в нескольких городах возле Пекина из-за COVID-19

Власти Китая ввели новые ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территориях, прилегающих к Пекину. На улицу не смогут выходить 4,9 млн жителей города Ланфан (провинция Хэбэй), передает Reuters.

Ограничительные меры ввели на семь дней, за это время население пройдет массовое тестирование на коронавирус. Запрет на выход из дома также объявили два уезда городского округа Ланфан — Санхэ и Гуань, граничащие с Пекином. При этом в первом не сообщили о выявлении случаев заражения COVID-19, а во втором обнаружили одного заболевшего.

Несмотря на то, что количество заражений в Китае сокращается, власти вводят строгие ограничения каждый раз, когда появляются новые случаи, чтобы предотвратить экономический застой, с которым страна столкнулась год назад.

Ранее жителям городов Шицзячжуан (административный центр провинции Хэбэй) и Синтай (провинция Хэбэй) также порекомендовали оставаться дома в течение семи дней. За последние десять дней в провинции выявили 326 новых случаев заражения коронавирусом.

31 декабря власти Китая одобрили использование вакцины, разработанной китайской фармацевтической корпорацией Sinopharm (China National Pharmaceutical Group). Разработчики препарата заявили, что его эффективность составляет 79,34% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут 14 января в Китай, чтобы определить причины возникновения коронавируса.

За все время с начала пандемии в Китае зарегистрировали 96 941 случай заражения коронавирусом. К концу марта 2020 года власти страны заявили, что им удалось сдержать распространение вируса. В начале апреля за сутки в Китае впервые с января не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса, а число заболевших за день в стране составило 32.