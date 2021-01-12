Следователи задержали дежурного городской администрации Норильска и завели еще одно уголовное дело после схода лавины

Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержали оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации Норильска и завели еще одно дело — о халатности (ч.3 ст. 293 УК) — после схода лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная». Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, 30 декабря 2020 года специалисты МЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края. В нем сообщалось, что с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года в горных районах Красноярского края будет лавиноопасно.

Властям города было необходимо организовать наблюдение за лавиноопасными участками и информировать население об угрозе. Дежурный же, говорят следователи, получил эту информацию, но в оперативную сводку управления ГО и ЧС города Норильска не включил.

«В результате его халатных действий» население, глава администрации Норильска и другие подразделения администрации не были предупреждены о последствиях и не приняли «превентивные мероприятия», уверяют в СК.

Накануне сообщалось, что сотрудники СК провели обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины и изъяли документы, которые представляют «интерес для следствия».

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди, погибла семья из трех человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).