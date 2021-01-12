Суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам до 18 лет троих крымских татар по делу «Хизб ут-Тахрир»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к лишению свободы в колонии строгого режима троих крымских татар из Белогорска по делу признанной террористической и запрещенной в России панисламиской партии «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает портал «Ґрати» со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за карантинных мер, уточняет издание. 59-летнего Энвера Омерова суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима — его обвинили в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 УК).

Его сына Ризу Омерова суд приговорил к 13 годам в колонии, инженеру Айдера Джаппарова суд назначил наказание в виде 17 лет колонии — их обвинили в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Всем троим также вменили приготовление к насильственному захвату власти (ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК).

Энвера и Ризу Омеровых и Айдера Джаппарова задержали после июньских обысков в 2019 году в домах крымских татар в трех районах полуострова. Следствие уверяло, что Энвер Омеров не позднее февраля 2017 года создал ячейку «Хизб ут-Тахрир» в городе Белогорск в Крыму и руководил ей вместе с Джаппаровым.

Силовики заявили, что фигуранты дела проводили собрания, на них они планировали работу ячейки и вербовку новых участников и предпринимали меры для конспирации. В качестве доказательств обвинения в суде следствие представило негласные аудиозаписи трех собраний с участием обвиняемых, показания засекреченных свидетелей и изъятые в ходе обысков тексты.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Омеровых, Джаппарова и многих других крымских татар, обвиняемых по делу «Хизб ут-Тахрир», политическими заключенными. Участников панисламистской партии задерживают и приговаривают к реальным срокам за проведение собраний, чтение и распространения религиозной литературы.

Верховный суд в 2003 году признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. После событий 2014 года российские власти преследуют крымских мусульман по обвинению в принадлежности к партии, которая не запрещена в Украине и большинстве европейских стран. В настоящее время преследованиям подверглось более 70 крымчан, отмечает «Грати».